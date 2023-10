Depuis la rentrée, les mobilisations s'enchaînent dans les établissements scolaires de Martinique

Les grèves dans les collèges et lycées de Martinique s'enchaînent depuis la rentrée. Après le lycée de Nord-Caraïbe de Bellefontaine, le LPO La Jetée et le collège Trianon au François, c’est au tour de la communauté éducative du Lycée Professionnel de Châteaubœuf de se mobiliser. Le personnel dénonce "l'état de vétusté" de l'établissement. Depuis ce matin, les cours sont suspendus.

Inès Tresident-Ranguin •

Les cahiers et les ordinateurs des élèves du Lycée Professionnel Châteaubœuf resteront fermés ce lundi (16 octobre), et ce jusqu’à nouvel ordre. Ce matin, la communauté éducative de l'établissement de Fort-de-France a entamé une grève reconductible.

Le personnel encadrant alerte sur “l’état de vétusté” des bâtis du LP Châteaubœuf. Selon les agents, cette situation “pose des problèmes de sécurité pour les élèves et l’ensemble du personnel ; le réseau informatique est quasi inexistant alors même que les manuels sont devenus tous numériques”.

Nous avons été patient·es, avons tous·tes continué à travailler dans des conditions indignes de ce que doit être un lieu de formation de notre jeunesse.Nous avons attendu une semaine les retours par écrits supposés nous parvenir vendredi 13 octobre avant midi. communiqué de la communauté éducative LP Châteaubœuf

Sur ce document, la CTM devait s’engager à un échéancier de réalisation des travaux nécessaires. Le Rectorat devait nous donner une réponse sur les deux professeurs manquants, la présence d’un·e psychologue de l’éducation nationale. Sur les bâtis, nous avons reçu un document sans entête, sans signature qui n’engage donc personne.

Pas d’avancée au LPO La Jetée

Le conflit se poursuit au lycée La Jetée au François. Les personnels enseignants du lycée affiliés aux syndicats SNES FSU et SNETAA FO sont en grève depuis le jeudi 5 octobre. Les enseignants regroupés en intersyndicale dénoncent notamment "des problèmes d’insécurité, un climat scolaire délétère et des dysfonctionnements au sein des instances".

On attend l'enquête administrative. On ne reprendra pas les cours tant que le proviseur sera dans les locaux. On n’a pas d’échange avec lui, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Amélie Destin, référente SNETTA au LPO La Jetée

Reprise des cours au collège Trianon

Les collégiens de Trianon ont repris les chemins des classes ce lundi après trois jours de grève. Le personnel, qui débrayait pour dénoncer les agressions et les incivilités répétées de la part de parents d’élèves, a pu obtenir des réponses concrètes à leurs revendications. Selon les informations d’un enseignant, le rectorat s’est engagé à installer des caméras de surveillance et à embaucher un agent de sécurité. De plus, pour assurer la sécurité aux abords de l'établissement, la gendarmerie et la police municipale devraient effectuer des rondes régulières.



Par ailleurs, un protocole de fin de conflit a été signé la semaine dernière au Lycée Nord-Caraïbe de Bellefontaine.