Des agriculteurs effectuent une démonstration de labours traditionnels à Sainte-Marie

Belle démonstration de labours traditionnels mercredi 8 mai, quartier Reculée à Sainte-Marie dans le cadre de la semaine de l'agriculture à Sainte-Marie.

Irène Emonides & Aude Sioul Tidas •

Le nord Caraïbe à la rencontre du nord atlantique autour d'un "Lasotè" (entraide agricole). Tambour, ti-bwa et conques de lambi accompagnent et rythment le travail des femmes et des hommes.

Les participants sont invités à se plonger dans l'histoire agricole martiniquaise avec une démonstration de labours traditionnels organisée dans les jardins de l'exploitation agricole de Bernardin Hildérald dans la forêt du quartier Reculée à Sainte-Marie.