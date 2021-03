Des agriculteurs martiniquais offrent leurs produits à la banque alimentaire

"Les agriculteurs ont du cœur", c’est le nom d’une opération nationale lancée ce 4 mars 2021 dans l’hexagone et en Outre-mer pour permettre aux plus démunis de profiter de produits frais. En Martinique, c’est au lycée de croix Rivail que l’opération a eu lieu.

Dans la campagne du Saint-Esprit, Marc André Pastel prend le temps de parcourir son exploitation pour donner une partie de sa production. La participation est aujourd’hui symbolique. Comme celle d'un collègue impliqué lui aussi dans cette opération de solidarité : "Les agriculteurs ont du cœur". Ces agriculteurs ont accepté de donner une partie de leur production au bénéfice de la banque alimentaire de Martinique.

Des agriculteurs, le président de la chambre d’agriculture, élèves et encadrants du lycée ont donc lancé cette opération nationale destinée aux bénéficiaires de la banque alimentaire.

Une opération bienvenue et indispensable en ces temps de crise et de grande précarité. Depuis bientôt un an, la demande d’aide alimentaire est en augmentation constante.

Cette opération intitulée "les agriculteurs ont du cœur" démarre timidement, conjointement avec l’hexagone. Les élèves de Croix Rivail seront associés à ces collectes. Elles devraient être régulières 1 à 2 fois par mois. Les jeunes agriculteurs s’organisent en conséquence. Il est déjà question d’une autre livraison d’ici à la fin du mois de mars 2021.