Des citoyens martiniquais donnent leurs avis sur l'organisation future du transport public dans l’île

Martinique Transport, l’autorité unique organisatrice des déplacements sur l’ensemble du territoire martiniquais, s’apprête à créer un comité des partenaires. Cette nouvelle instance aura vocation à "associer l’ensemble des parties prenantes" du transport collectif dont la société civile, aux grandes décisions. Un appel à candidature avait été lancé du 9 au 30 mai 202, à l’attention des citoyens intéressés .

Guy Etienne •

Le 12 décembre 2022, le Conseil d’Administration de Martinique Transport a acté la création d’un comité des partenaires. C’est une obligation de l’article 15 de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) faite aux Autorités Organisatrices du Transport et de la Mobilité.

Cette loi d'orientation a été publiée au Journal officiel le 26 décembre 2019. Elle repose sur 3 piliers : "des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres".

"Promesse républicaine"

Les transports sont essentiels dans notre vie quotidienne : pour se former, aller au travail ou retrouver un emploi, se soigner… Le droit à la mobilité est au cœur de la promesse républicaine. Mais aujourd’hui, la politique des transports n’est plus adaptée aux réalités du pays, aux besoins et aux attentes des citoyens. ecologie.gouv.fr

L’objectif de ce futur comité est d’avoir "une meilleure compréhension des enjeux liés à la mise en place de services de mobilités". C’est en tout cas le vœu de Martinique Transport.

Cette instance devra "associer l’ensemble des parties prenantes du transport et de la mobilité ainsi que la société civile".

Images d'illustration sur le transport public et la mobilité en Martinique de demain, dans le cadre du futur comité des partenaires. • ©Facebook Martinique Transport

Ce comité de partenaires a un rôle consultatif. Il est consulté au moins une fois par an, avant toute évolution de l’offre de mobilité mise en place, les orientations de la politique tarifaire, la qualité des services et l’information. Martinique Transport (MT)

Près de 200 candidats pour 3 sièges

Du 9 au 30 mai 2023, entre 150 et 200 personnes ont répondu à l’appel à candidature pour siéger au comité des partenaires de Martinique.

Après tirage au sort, un collège de trois habitants intégrera l’instance, soit un habitant par secteur géographique (sud, centre et nord), "pas forcément des usagers" précise la communication de MT.