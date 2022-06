Des écoliers du François découvrent les crabes et la mangrove de la forêt Vatable aux Trois-Ilets

Les sorties pédagogiques des écoles primaires du François se poursuivent sur plusieurs sites de l’île jusqu’au 17 juin prochain, à l’occasion des "journées de sensibilisation à la protection de l’environnement".

En partenariat avec le Parc Naturel de Martinique, la ville du François accompagne cette initiative qui concerne au total 385 enfants de 9 établissements de la commune.

Cette action menée par le service Affaires Scolaires et la Caisse des Écoles a pour objectif de sensibiliser les élèves du François à la connaissance et à la protection de l’environnement. Ils sont accompagnés pour l’occasion par des enseignants, des parents et des animateurs périscolaires. Sur chaque site, un guide spécialisé donne aux visiteurs toutes les informations et les gestes à tenir, pour protéger l’environnement.