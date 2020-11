Des élèves de Martinique "galèrent" pour trouver un stage en entreprise

De nombreux élèves, de BTS et de BAC PRO par exemple, n'arrivent pas à trouver des entreprises qui acceptent de les prendre en stage. Un sésame pourtant indispensable pour la validation de leur année scolaire.

Les élèves ne trouvent pas de stages. Nous sommes obligés de pousser pour qu’ils en trouvent un. Dominique Joachim, enseignant en discipline professionnelle à l’AMEP

La période de stage valide l’examen, de plus elle permet à l’élève de faire le lien entre la scolarité et le milieu professionnel.

Entreprises fermées ou en télétravail

J’ai essayé dans les radios, j’ai déposé plusieurs demandes. On m’a dit non partout.

Les entreprises ne répondent pas aux demandes. Elles sont fermées ou en télétravail.

19 élèves sur les 23 que compte la terminale BAC pro système numérique de l’AMEP (Association Martiniquaise d'Education Populaire), sont en stage. Des chiffres apparemment plus que corrects, mais ils masquent une réalité bien différente.Sur les deux dernières années de leur cursus, les étudiants doivent réaliser 16 semaines de stages. Selon Dominique Joachim, ces périodes sont primordiales pour l’obtention de leur diplôme.Aurélie Gros-Désormeaux est élève en classe de première. Elle devait effectuer ses 4 premières semaines de stage entre le 23 novembre et le 19 décembre. Elle n'a rien, et ce n’est pas faute d’avoir essayé.Pour sa part Marie est en seconde année de BTS professions immobilières. Elle a les pires difficultés à trouver un stage alors que déjà l’année dernière elle n’en a eu aucun.Élèves et enseignants lancent un véritable cri du cœur aux directions des entreprises pour tenter de sauver les examens.