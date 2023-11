Des emballages de pain pour sensibiliser la population aux violences faites aux femmes

Ce samedi 25 novembre, les clubs Soroptimist de Fort-de-France doyen et Fort-de-France Alizés sud lancent l’opération « Sachets de pains » à l’occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette vaste action de communication vise à interpeller la population et à “aider à reconnaître les signes d’une relation domestique toxique”.

“READ THE SIGNS (« LIRE LES SIGNES »)”.

C’est le thème de l’opération de prévention des Soroptimist de Fort-de-France doyen et Fort-de-France Alizés sud menée dans le cadre de la campagne “Orangez le monde” des Nations Unies.

À partir de ce samedi 25 novembre, 180 000 sachets d’emballage de pain et de baguettes, imprimés avec des visuels forts, visant à interpeller les clients, seront distribués dans les enseignes partenaires des Clubs Soroptimist pour cette opération d’envergure nationale.

Un objet de lutte contre les violences

Ces emballages particuliers sont dans tous les rayons boulangerie des hypermarchés et supermarchés de Martinique (Carrefour, Euromarché, Leader Price, Leclerc, Carrefour Market, Carrefour Express, Caraïbes Price) et dans une dizaine de boulangeries artisanales et stations-service réparties sur le territoire.

L’opération « Sachets de pains » se déroule sur plusieurs jours jusqu’à épuisement des stocks.

Rapportés à la maison, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui seront touchées par ces messages, notamment des jeunes et des enfants. Ces sachets deviennent ainsi un objet de la lutte contre ces situations dramatiques que vivent tant de femmes Martiniquaises. Au-delà de l’aspect éducatif et préventif, ces sachets de pains peuvent aussi aider des femmes victimes, puisque les numéros d’urgence à appeler en cas de violence y sont également indiqués. Acheter du pain, ce geste banal du quotidien, servira peut-être aussi à aider quelqu’un. Cette idée simple qui permet de toucher un très large public dans des lieux fréquentés par tous. Soroptimist International

3919

Depuis 2021, le 3919 Violence Femmes Info est le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement...). Il propose une écoute, il informe et il oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge.

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, 118 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint en 2022.