Des jeunes appelés à être des citoyens au service de la communauté du pays Martinique

Cette action-programme dédiée aux écoliers, aux collégiens et aux étudiants vise à créer une conscience sociale pour agir. Cette expérimentation de la Croix-Rouge en partenariat avec l'Académie de Martinique est lancée auprès de trois établissements situés sur le territoire de Fort-de-France : les collèges Aimé Césaire des Terres Sainville, François-Auguste Perrinon de Cluny et l’école primaire Solange Fitte-Duval.

Réunis au grand carbet du parc Floral à Fort-de-France, lundi 26 septembre 2022, les jeunes ont participé à une opération solidaire, pédagogique et citoyenne.

L'objectif est de permettre aux scolarisés de prendre conscience de leur environnement et de s’engager pour une cause.

La conscience citoyenne et sociale s'apprend

Les différents intervenants, dont la Rectrice de l’Académie, Nathalie Mons, ont mis en exergue les objectifs d’une telle opération et souligné l’importance des valeurs.

Les thèmes : "Agir en cas de crise, mais aussi agir auprès des personnes vulnérables" ont été présentés aux jeunes.

Le programme d’action Croix-Rouge est un projet éducatif destiné aux établissements mettant en avant les valeurs humanitaires et la solidarité.

Ce projet dans sa dimension transverse permet de valoriser les acteurs et des actions menées.Nous entendons faire vivre aux jeunes des établissements scolaires retenus, les principes et les valeurs humanitaires de notre mouvement international, sensibiliser au droit humanitaire et promouvoir la santé et l’apprentissage des gestes qui sauvent.