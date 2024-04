Des lunettes martiniquaises pour des mal-voyants de Sainte-Lucie

Que faire de vos lunettes qui traînent dans vos placards ? Les Lions Club de la Martinique et des élèves du collège Édouard Glissant du Lamentin ont réalisé, entre octobre 2023 et avril 2024, une collecte de plus de 4 000 paires de lunettes. Ces équipements optiques sont à destination des plus nécessiteux de l’île voisine de Sainte Lucie. (Re) voir notre reportage avec des images de Grégory Udron.

Jean-Marie Jeunehomme, président de zone Lion’s club Martinique, a remis en personne les cartons de lunettes à la ministre de l’Égalité et de la Justice sociale de Sainte Lucie.

Les cartons de lunettes ont été remis au ministère de l’Égalité et de la Justice sociale de Sainte Lucie. • ©Capture Facebook Lions Club

25 cartons et plus de 4 000 lunettes collectées en Martinique qui serviront à une association d’aveugles et de mal voyants de Sainte-Lucie. Un geste solidaire et bienvenu.

En France nous avons la chance d'avoir une sécurité sociale. Les lunettes sont prises en charge et l'on ne se pose pas beaucoup la question. On a un problème de vue, on va voir un opticien et l'on a des lunettes. À Sainte Lucie, ce n'est pas le cas. Il y a énormément de personnes qui ont des problèmes de vue et qui n'ont pas de lunettes. Grâce à ces lunettes collectées, nous allons pouvoir offrir à des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des lunettes de pouvoir en avoir. Jean-Marie Jeunehomme, président de zone Lion’s club Martinique

Les élèves du collège Édouard Glissant du Lamentin ont participé à la collecte. • ©Capture Facebook Lions Club

La collecte a débuté dès le mois d’octobre sur toute la Martinique. Avec les bonnes volontés et parmi elles, quelques membres du corps enseignant et des élèves du collège Édouard Glissant au Lamentin.

J'avais plein de lunettes. J'ai demandé à ma sœur puis à mon entourage et ma famille et j'ai ramené 25 paires. Mayra Victoire, élève de 4e

L’association sainte lucienne "The blind Welfare" dispose de sa propre clinique. Elle est également aidée par le gouvernement. Ces montures et lunettes recyclées profiteront à environ 6 000 personnes.