Des lycéens de Saint-Pierre ont reçu leur diplôme des Métiers d’Art et du Design

Le Diplôme National des Métiers d’Art et du Design, a été décerné aux élèves du lycée polyvalent Victor Anicet de Saint-Pierre le vendredi 2 septembre 2022. Ce diplôme d’étude supérieure "les gratifie d’un BAC+3, conventionné par l’État et l’Union Européenne".

Les élèves des sections "design graphique" et "design d’espace" du Lycée Polyvalent Victor Anicet de Saint-Pierre, ont reçu leur DN MADE (Diplôme National des Métiers d’Art et du Design) vendredi 2 septembre 2022. La communauté scolaire se targue d’un taux de réussite de 95% en graphisme et 78% en Espace.

Ce diplôme d’étude supérieure les gratifie d’un BAC+3 conventionné par l’État et l’Union Européenne avec de nombreuses possibilités de poursuite d’étude et d’insertion professionnelle dans une démarche de design. Cette cérémonie riche en émotions a clôturé trois belles années d’apprentissage et amorce un bel avenir pour la section DN MADE. Prisca Solitude-Abatuci, professeur d’arts Appliqués et référente du DN MADE graphisme session 2022.

Les lauréats du Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (cérémonie du 2 septembre 2022), affectés au LPO de Saint-Pierre. • ©CAP/FB / lpovictoranicet.com

Ce nouveau diplôme d’arts appliqués et de design offre à ces jeunes provenant de la France hexagonale, de Saint-Martin, de la Guadeloupe ou encore de la Guyane "la possibilité d’être formé sur un territoire caribéen et de bénéficier d’un enseignement individualisé afin de mieux répondre à leur projet professionnel s’appuyant sur leurs pratiques artistiques" souligne la direction de l’établissement.

La mise en place de cette formation ne fut pas une mince affaire. Les exigences du Ministère étaient extrêmement rigoureuses et je remercie l’Académie Martinique, l’Université des Antilles et l’équipe enseignante de l’établissement d’avoir relevé le défi pour la jeunesse de Martinique. Daniel Nisas, proviseur du LPO (sur lpovictoranicet.com)

Victor Anicet, artiste, plasticien, designer en présence d'une lauréate du Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (2 septembre 2022). • ©Cap Facebook / lpovictoranicet.com

La cérémonie s’est déroulée en présence du designer et céramiste Victor Anicet dont l’établissement porte son nom depuis 2017.

Je suis arrivé en DN MADE avec 12/20 de moyenne et je suis repartie avec 17/20 de moyenne. Cette formation fut très difficile, cependant très bénéfique pour moi. Je ne connaissais rien au Design en arrivant dans la formation et aujourd’hui j’ai mon diplôme de designer d’espace, je remercie tout le monde mais surtout je me remercie moi-même pour être allée jusqu’au bout ! Léïla Davila, diplômée DN MADE espaces parcours, éphémères et pérennes (sur lpovictoranicet.com)

Pour l’année scolaire 2022-2023, cette filière compte 80 étudiants inscrits.