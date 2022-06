Des Martiniquais sont prêts à la traversée de la Manche à bord d'une yole ronde : "une première mondiale", se félicitent les participants

Les coursiers de la yole GFA Caraïbes sont à Calais, dans le nord de la France, pour leur défi de la traversée de la Manche. Une traversée validée par les autorités qui se fera mardi 14 juin 2022.

Une yole dans la Manche, l'image est insolite et historique. Les coursiers de l'association Bwa Viré ont effectué des essais de navigation au large des côtes de Calais ce lundi 13 juin 2022.



L'équipage de l'association Bwa Viré a effectué des essais au large de Calais. • ©Carl Bls

C'est exceptionnel de naviguer dans la Manche ! Les conditions son idéales, mais surtout le symbole y est : première yole dans le détroit de la Manche. Ça glisse tout seul, on s'amuse sur l'eau. Ça ressemble à la Martinique. J'ai toujours dit, la mer, quand on est marin, c'est de la gestion. Nous avons vu avec les courants comment ça accélère bien. L''équipage est motivé et la yole super profilée. Cela nous montre que nous pouvons aller très vite, très loin et très rapidement. Que du positif et ça donne envie de recommencer. Christophe Dédé, patron de la yole de l'association Bwa Viré Interrogé par Christophe Arnerin

La yole sur la plage de Calais lors des essais de navigation (13 juin 2022). • ©Carl Bls

Une traversée validée par les autorités

Pendant un temps, il était question d'une traversée en deux temps avec une régate dans les eaux Britanniques mardi 14 juin 2022, puis un parcours dans les eaux françaises mercredi 15 juin 2022. Cependant après validation des autorités, les coursiers effectueront bien une traversée complète entre Douvres en Angleterre et Calais en France.

Le patron de la yole et chef de projet de cette traversée a multiplié les réunions durant la journée. Selon lui, même si les chose ne sont pas simples à gérer, le pari est déjà réussi.

La traversée aura lieu. Mais l'exploit a été fait aujourd'hui, la yole a navigué dans la Manche et c'était la chose à faire. Nous avons une navigation qui va se faire entre l'Angleterre et la France, mais toutes les conditions ne sont pas encore bien définies. On ne le saura que demain [NDLR 14 juin 2022] avec les autorités parce que les choses sont très tendues sur le territoire. Christophe Dédé, Interrogé par Alain Rosalie

Les coursiers de l'équipage de l'association Bwa Viré sur la plage de Calais. • ©Carl Bls





Par rapport à l'entraînement que l'on a eu aujourd'hui je vois qu'on peut le faire tranquillement et sereinement. Donc pour moi, on va le faire et je pense qu'on va réussir. Nous sommes une équipe d'une vingtaine de coursiers, il y aura du relais et nous allons arriver à terre. C'est une première mondiale et nous sommes là pour représenter la Martinique. Nous sommes fiers de ce que nous allons faire. Laura L’henry, élève du Legta de Croix-Rivail Interrogée par Alain Rosalie

Le départ devrait être donné depuis Douvres en Angleterre en milieu de journée (heure française) pour une traversée de plusieurs heures vers Calais.