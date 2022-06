Des Martiniquais sur une yole (embarcation traditionnelle) traversent la Manche entre Douvres et Calais

La yole martiniquaise longe les côtes du nord de la France, non loin de Calais.

L'équipage de la yole de l'association Bwa Viré a réussi son défi et traverser la Manche entre Douvres (sud-est de l'Angleterre) et Calais (Nord de la France) ce mardi 14 juin 2022. Une traversée de plus de trois heures sur l'embarcation traditionnelle équipée d'une voile de 50m².

Ils l'ont fait ! L'équipage de la yole de l'association Bwa Viré a traversé la Manche. Une traversée de 40 kilomètres entre Douvres et Calais en 3h30. Une grande première pour l'embarcation martiniquaise classé au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco L'équipe est arrivée vers 18h30 sur la plage de Sangatte à Calais et 12h30 en Martinique. (Re)voir l'arrivée de l'équipage à Calais : Un départ retardé Il était un peu plus de14h à Douvres en Angleterre et 9h en Martinique quand la yole a quitté la plage en direction de son défi : traverser la Manche. Départ de la yole à Douvres en Angleterre (14 juin 2022). • ©Carl Bls Durant plus de trois heures, les coursiers se sont relayés pour réalisé cet exploit historique. Une traversée de 40 kilomètres entre Douvres et calais avec une yole de 10m50 équipée d'une voile de 50m².

Plusieurs bateaux suiveurs accompagnaient l'équipage sur le parcours. La yole martiniquaise longe les côtes du nord de la France, non loin de Calais. • ©Carl Bls

Pour traverser ce chenal très fréquenté, avec le passage fréquent des ferries et des bateaux de commerces, les autorités françaises ont demandé aux organisateurs d'attacher la yole pour qu'elle soit tractée par une vedette sur quelques kilomètres. Les conditions de navigation étaient exceptionnelle avec un soleil radieux et des vents entre 18 et 19 nœuds environ. Les coursiers sur une plage de la ville anglaise de Douvres, avant le départ. • ©CBLS

