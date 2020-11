Covid-19 : des règles sanitaires plus strictes dans les écoles de Martinique

Le port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans, une réalité pour des milliers de petits martiniquais. Cette rentrée avec masque est vécue par les uns comme nécessaire, inutile, voire dangereuse pour d’autres.

Fabienne Léonce - Peggy Pinel-Féréol •

En ce jour de rentrée, après les vacances de la Toussaint, il y a d'un côté l’insouciance des touts petits, heureux de retrouver leurs camarades et leurs jouets. Et de l'autre, un retour en classe avec le masque obligatoire chez les plus grands.Dans cette école de quartier à Trinité, il y a trois classes dont deux, à double niveau : CP, CE1 et CE2. Les plus grands donc devront apprendre de nouveaux réflexes, apprendre à composer avec le masque.Cet établissement qui accueille 58 élèves affiche sa volonté de faire respecter les mesures barrières. Ainsi, toute l’organisation a dû être repensée avec une seule récréation, mais 2 espaces pour accueillir les élèves. Mais également un réfectoire et deux services pour limiter les risques.Des mesures de prudence comprises par tous, mais dans d’autres établissements, des parents s’insurgent contre le masque dès le plus jeune âge.