Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’aéroport de Martinique : des internautes indignés, expriment leur "honte"

"Honte", c’est le mot qui revient le plus souvent dans les posts de très nombreux internautes indignés, pour qualifier le comportement des manifestants qui se sont livrés à cette tentative d’intimidation ce jeudi 9 septembre 2021 devant l’aéroport Aimé Césaire au Lamentin.

Ces renforts sanitaires volontaires en provenance de Paris, venus prêter main forte au personnel soignants de Martinique qui lutte au quotidien pour sauver des vies, ont été hués, insultés et même menacés.

Des personnels sanitaires en renfort en Martinique pour soigner les malades de la covid, invectivés par des manifestants à l'aéroport. • ©RS

Face à cette hostilité d’une poignée de personnes dont certaines sont des activistes connus, le préfet du territoire et le directeur général de l’Agence Régionale de Santé ont vivement condamné cette attitude dans la soirée, via un communiqué.

Le préfet et le directeur général de l’ARS condamnent avec fermeté l’attitude et les propos tenus par ces individus, qui ne reflètent pas la qualité de l’accueil réservé par la population martiniquaise à ces renforts.

"Ces renforts de personnels soignants incarnent la solidarité nationale pour aider la Martinique à faire face à la 4° vague de l’épidémie" ajoutent-ils.

Des gens qui soignent vos taties et vos mamans, vous les traitez comme ça... Ça me dégoûte !

Comme ça dérange certaines personnes, venez mettre une blouse et un tablier, des gants et prendre soin de vos familles.

C’est inadmissible, honteux et ne représente pas l’ensemble des martiniquais, il faut le dire fort et nos politiques doivent se manifester…

"Depuis le 30 juin 2021, ce sont 1173 renforts de personnels soignants dont 137 médecins, 481 infirmiers et 265 aides-soignants qui se sont engagés en réponse à l’appel à la mobilisation générale lancé dans tous les établissements hospitaliers de l’hexagone, pour venir en aide aux personnels de santé martiniquais" rappellent la préfecture et l’ARS.

"La solidarité nationale va se poursuivre" rassurent ces autorités.

Ce genre de comportements nauséabonds, qui manifestement et lamentablement, se perpétuent sur notre île, n’a que trop duré (…).

Ces comportements méprisables laissent des traces et infusent très souvent, dans la tête de certains de nos adolescents, le rejet voire la haine.

Comment peut-on pleurer Jacob, louer le travail considérable de Kassav’ et pourtant agir de la sorte ?

Eux qui ont si parfaitement porté notre culture et nos couleurs, dans le respect et l’amour de l’autre ?

Ces événements largement partagés sur la toile et donc hors des frontières de notre Martinique, de plus en plus, enferment notre île, dans cette seule image et vision, abjecte et xénophobe.

Le SNUEP-FSU Martinique