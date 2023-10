Des riverains du Chemin Tamaya à Acajou (Lamentin) envisagent d'exprimer leur colère en bloquant la voie

Partager :

L'attente est trop longue pour le Collectif Chemin Tamaya à Acajou au Lamentin. Voilà 4 ans et demi qu'ils subissent un trafic intense de véhicules aux abords de leur maison à cause d'un litige entre la Cacem et un prometteur immobilier. Ils vont se mobiliser cet après-midi (lundi 16 octobre) à partir de 17h.

Ce qui était au départ un chemin paisible pour accéder à leur propriété est devenu un itinéraire de délestage pour les automobilistes qui empruntaient la route du Vieux Chemin derrière le centre commercial d'Acajou au Lamentin. Depuis maintenant 4 ans et demi, cette route est inaccessible à cause d'un glissement de terrain lié à des travaux entrepris le long de cette voie. Le trafic routier s'est reporté sur le Chemin Tamaya, absolument pas prévu à cet effet et au grand dam des riverains. Trafic routier intense au Chemin Tamaya à Acajou • ©Sylvie Le Noury-Marcelin Entre 10 000 et 15 000 véhicules par jour C'est ce que disent subir les habitants résidant aux abords du Chemin Tamaya. Ils expriment leur colère et leur désarroi au sein d'un collectif. Ils estiment que "circulent aux heures de pointe à proximité de leur habitation, au moins 1 000 véhicules par heure, soit 10 fois plus qu'avant". Le niveau sonore relevé par le Collectif Chemin Tamaya • ©Sylvie Le Noury-Marcelin Depuis 4 ans et demi, ils prétendent subir des nuisances sonores qu'ils ont relevées à un niveau de 87 dB "dépassant largement les niveaux fixés par l'Organisation Mondial de la Santé (OMS)". Ils estiment être au cœur d'un "scandale sanitaire". On est dans une phase de rapport de force on ne comprend pas pourquoi le promoteur du terrain refuse une intervention de la Cacem, nous voulons lui envoyer un message de colère ainsi qu'au tribunal qui doit statuer sur ce litige. Sylvie Le Noury-Marcelin Collectif chemin Acajou Tamaya Perturbations à venir Le collectif fort d'une centaine d'adhérents sera mobilisé cet après-midi (lundi 16 octobre) durant deux heures entre 17h et 19h. Cette fois-ci, ce sont eux qui gêneront les automobilistes en perturbant le flux de véhicules du Chemin Tamaya. Ils espèrent que leur mobilisation aura des répercussions lors de l'audience au tribunal qui opposera bientôt la Cacem au promoteur à l'origine du litige.

