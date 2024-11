"Des températures plus chaudes que d’habitude en Caraïbes" dans les mois qui viennent, d’après des spécialistes

Le forum sur les perspectives climatiques des Caraïbes (CariCOF) est l’un des espaces régionaux où des spécialistes cherchent à "développer des services climatiques appropriés, adaptés à la région des Caraïbes", afin de soutenir les objectifs de variabilité et d’adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophe.

Selon les experts du CariCOF, "une vague de chaleur passagère reste possible en novembre", en particulier dans les îles d'Aruba, de Bonnaire, de Curaçao, mais aussi des îles de l'est caribéen, sur le plateau des Guyanes.

L'augmentation des phénomènes météorologiques violents encore prévisible jusqu'en décembre prochain, entraînera un risque élevé voire extrêmement élevé d'inondations, de crues soudaines et de risques en cascade.

"De courtes périodes de ces sécheresses" sont également à prévoir par endroits dans les prochaines semaines. Elles devraient même augmenter en fréquence, en particulier dans l'extrême nord-ouest de la zone.

Certaines îles dont Bélize pourraient cependant aborder la prochaine saison sèche avec plusieurs semaines de retard. Au tout début du mois d'octobre, une sécheresse grave de courte durée a été observée en Guyane, mais aussi sur la côte nord du Guyana et dans l'est du Suriname entre autres.

D'après le CariCOF encore, "une sécheresse à long terme se développera au cours des 3 prochains mois, dans le sud-ouest du Belize, en Guyane et dans les Îles Vierges états-uniennes". Le phénomène pourrait aussi concerner "la côte du Guyana ainsi que Trinidad et Tobago".

Aux Antilles françaises, les températures diurnes/nocturnes en saison sèche augmenteraient d’environ 1,5/1,5-2°C à l’horizon 2055 et 2,5-3/2,5-3,5°C à l’horizon 2080 (en saison humide le réchauffement serait d’environ 0.5°C moins fort). Le réchauffement souvent plus fort la nuit entraînerait une réduction de l’amplitude thermique journalière, sauf exception (Fond-Saint-Denis et la Caravelle en Martinique, Gustavia à Saint-Barthélemy, Grand-Case à Saint-Martin).