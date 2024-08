Deux compagnies aériennes soutiennent l’association Louis Carlesimo qui accompagne des enfants malades aux Antilles et à La Réunion

Dans un communiqué en date du 6 août 2024, les compagnies aériennes Air Caraïbes et French Bee annoncent le renouvellement de leur soutien à l’association Louis Carlesimo, qui accompagne des enfants et leurs familles dans leur combat contre la maladie aux Antilles et à La Réunion.

Les compagnies aériennes Air Caraïbes et French Bee ont renouvelé leur soutien en accompagnant l’association dans tous ses besoins de transport des enfants gravement malades et d’acheminement du matériel médical vers les hôpitaux de Martinique, de Guadeloupe et de la Réunion.

L'Association Louis Carlesimo a été fondée en 1982 par Honoré Carlesimo, après le décès de son frère. Elle regroupe aujourd’hui plus de 60 bénévoles, médecins, infirmières, artistes ou anonymes, "tous unis par le désir d'apporter une aide psychologique et matérielle aux enfants gravement malades".

Depuis 2008, Air Caraïbes est partenaire de notre association, pour donner de l’espoir et offrir du rêve aux enfants malades qui en ont tant besoin. Grâce à ce fidèle partenaire, notre association a pu faire voyager de nombreux enfants à la découverte des DOM ; mais également des enfants des DOM à la découverte de la métropole. Ces voyages ne sont pas anodins car ils ont largement contribué à l’élaboration de contacts privilégiés entre notre association et les services pédiatriques des hôpitaux de Pointe-à -Pitre, Basse Terre, Martinique, Guyane, l’Ile de la Réunion. Nous parrainons activement ces hôpitaux en organisant divers échanges bilatéraux. (...) C’est donc pour l’association, un partenariat précieux et exceptionnel qui permet à des enfants atteints de maladies graves de s’offrir un bol d’oxygène. Honoré Carlesimo, Président de l’association Louis Carlesimo

Depuis sa création, "près de 20 000 enfants ont bénéficié de l'aide de l'Association et plus de 400 initiatives ont été organisées et encadrées par des bénévoles dévoués" selon l'association.

Il s'agit de voyages, d'activités de loisirs, d'animations au sein des hôpitaux, la réalisation de rêves, l’organisation de concerts, de spectacles ou encore d’aménagement d’espaces récréatifs dans les établissements d'accueil.