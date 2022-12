Deux médailles d'or pour la Martiniquaise Jade Bering aux championnats de France de natation sur 100 et 200 mètres (brasse)

Jade Bering a décroché une double médaille d’or aux championnats de France junior de natation à Massy. La nageuse de Schoelcher Natation 2000,championne de France du 100 mètres (brasse), a également hier (lundi 19 décembre 2022) remporté la médaille d’or sur 200 mètres (brasse) en abaissant son meilleur chrono de 4 secondes.

Denis Adenet-Louvet - Jean-Claude Samyde •

Jade Bering est un pur produit de Schoelcher Natation 2000. C’est à l’âge de 5 ans qu’elle intègre l’école de natation de la ville de Schoelcher.

Son aisance dans l’eau n’échappe pas à l’œil exercé de Noé Bourdon, employé municipal également entraineur des novices à SN 2000. Ce dernier se rapproche des parents et leurs conseille d’inscrire Jade au club, chose faite l’année d’après.

Régulièrement classée

Très vite la fillette élancée montre des qualités indéniable pour la brasse. Au fil des années elle devient dominatrice en Martinique et est très régulièrement classée dans le top 3 Français de sa catégorie d’âge. Seulement, elle peine à confirmer lors des rendez-vous nationaux.

Jade dispute pourtant des finales chez les "Jeunes 1" mais n'obtient pas de podium. L'année suivante, elle accède à la catégorie "Jeune 2". Pas de confrontation avec l'élite nationale, les championnats de France sont annulés en raison de la crise sanitaire.

En 2021, elle réalise une véritable razzia pour ses premiers CARIFTA GAMES à Barbade. 8 médailles dont 4 en individuel et 4 en relais. Dans la foulée, alors qu’elle réussit de superbes temps et qu’elle enfile les records de Martinique, elle coince (mentalement ou physiquement ? nul ne sait…) lors des 3 finales aux championnats de France de natation à Chalon sur Saône.

Double championne de France

En début de saison elle devient tout de même la première nageuse Martiniquaise de 14 ans à disputer des championnats de France élite.

Jade Bering aux championnats de France junior à Massy. En haut à gauche podium du 200 m en bas podium du 100 m. • ©DR

Elle monte deux fois sur le podium des championnats de France junior à Massy du 17 au 20 décembre 2022. Au 200 mètres brasse, elle réalise 2 minutes 36 secondes 22 centièmes et sur 100 mètres brasse, un nouveau record de Martinique toutes catégories (1 minute 12 secondes et 23 centièmes).

En ligne de mire les JO de 2028...

Jade Bering, est une brillante élève de 3e au collège Tartenson, qui décroche régulièrement depuis la sixième des Prix d’Excellence. Elle espère marquer la natation Française de son empreinte.

Elle a d’ores et déjà décidé de s’expatrier et d’intégrer un CAF (Centre d'accession à la formation) dans l’hexagone à la prochaine rentrée scolaire, histoire d’être confrontée plus régulièrement au très haut niveau, avec en ligne de mire, les Jeux Olympiques de 2028.

En parallèle à la natation, la jeune fille rêve d’intégrer à terme la Police Scientifique.