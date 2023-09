Deux professionnels de la photo honorés par les supporters de Saint Etienne

L'Amicale des supporters de Saint-Etienne vient d'honorer 2 professionnels de la photo, feu Tony Marty et Fernand Bibas, samedi dernier au Lamentin.

Daniel Betis •

Côte à côte, Samuel Perreau (président de la ligue de football), Philippe Jock (président de la chambre de Commerce), Bernard Edouard, Président du Medef local, des anciennes gloires du football Victor Jean-Baptiste, Marcel Pujar, des artistes Daniel Ravaud (ancien de la Perfecta)... Tous ont fait le déplacement pour honorer deux professionnels de la photo, le défunt Tony Marty et Fernand Bibas.

Après les mots de bienvenue du Président José Edon et du vice-Président Gabriel Régis, l'hommage est lancé avec le trio musical composé du pianiste Joël Zabulon, la chanteuse Reine Marie, le bassiste Hervé Martini. Une ambiance de biguines, mazurkas et de rythmes de la Caraïbe.

Le trio Zabulon, Reine Marie, Martiny reprend un des tubes de la Perfecta. • ©Daniel Betis

Une série de diaporamas ponctue ce moment convivial. D'abord la présentation de l'association qui a réalisé plusieurs grosses manifestations de valorisation d'hommes et de femmes qui font le pays. Outre le fait de saluer des footballeurs, l'ASSE organise le grand prix cycliste Fitness Park et des opérations de solidarité au profit des plus démunis.

Les membres de l'ASSE. • ©Daniel Betis

Tony Marty à l'honneur

Tony Marty, né à Fort-de-France décédé le 2 mars 2020 a eu une jeunesse riche dans plusieurs quartiers de Fort-de-France, Coridon, Terresainville et Baie des Tourelles. Élève brillant, il a eu un parcours littéraire et a enseigné l’histoire dans divers établissements scolaires. Ce passionné de sport était un pilier du journal Sport plus.

Les photographes Philippe Bourgade et Louis Georges Placide, Fernand Bibas, les footballeurs Marcel Pujar et Victor Jean-Baptiste, sa fille, ont parlé d'un homme efficace. Un diaporama réalisé par Jocelyn Vautor lui était consacré.

Tony Marty (1950-2020). • ©MG

Fernand Bibas, une encyclopédie

Celui qui a commencé chez Monnerville puis Robbez-Masson comme laborantin, puis sollicité et formé par France-Antilles, a en compagnie du rédacteur en chef défunt Henri Mangatalle, construit le monde de la presse écrite. Fernand Bibas a travaillé 46 ans au quotidien (1964-2010).

Marie-Line Ampigny rend Hommage à Fernand Bibas. • ©Daniel Betis

Deux diaporamas présentant ses œuvres (Evènement- Sport - Culture - Politique) ont été projetés devant l'assistance. La manifestation s'est terminée par la remise de trophées aux professionnels par le premier vainqueur du tour cycliste de la Martinique Roger Martial.

Surprise ! Un livre des photo a été remis par le photographe Fernand Bias au président José Edon.