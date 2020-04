Jacques Platon et Neuville Cospar ordonnés diacre et prêtre par l'archevêque David Macaire

L'archevêque David Macaire a ordonné lors d’une célébration, dimanche 19 avril 2020, le jour de la fête de la Divine Miséricorde : Jacques Platon, diacre en vue du sacerdoce et Neuville Cospar, prêtre pour le diocèse de la Martinique.

Ce dimanche 19 avril 2020 est le cinquième anniversaire de l'ordination de Monseigneur Macaire en tant qu'Archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France.

Jacques Platon (Martinique)

Neuville Cospar (Guyane)

L‘église d’Emmaüs de Fort-de-France a accueilli ce dimanche 19 avril 2020, la célébration liturgique de l'ordination du diacre Jacques Platon et du prêtre Neuville Cospar.Dans son homélie, Monseigneur David Macaire archevêque de Saint-Pierre et de Fort-de-France a parlé de la Pâques, de la résurrection du christ, de la dimension de l'église et du parcours des deux récipiendaires.La célébration du sacrement de l'ordre s'est déroulée de manière solennelle en respectant le confinement et les gestes barrières.Le rituel d’ordination a été respecté, la prière d’intercession, la prostation des recipiendaires, l'imposition des mains, et le don de l’esprit.Jacques Platon et Neuville Cospar appelés à poursuivre leur ministère évangélique ont respectivement pris leur engagement sacerdotal, l'un diaconal et l'autre presbytéral.Jacques Platon (50 ans) est né dans une famille pratiquante du François et reçu très jeune l'appel de Dieu. Après un long parcours, aidé par les pères Cathy, Zonzon, Zaïre, il a suivi une formation à Saint-Sulpice pour une formation philosophique et théologique.Neuville Cospar est originaire de la Guyane (40 ans). Il a grandi dans une famille catholique pratiquante. Servant d’autel, il rejoint le séminaire du Vaucluse pour sa formation pastorale.De retour à Cayenne, il s’occupe du secrétariat de l'évêché de Guyane. Il part en Italie pour 6 ans, ou il sera ordonné diacre. Après trois ans à la paroisse de Bellevue, il est affecté depuis 2019 au Lorrain et au Marigot.