Un homme interpellé par les gendarmes après avoir retenu plusieurs personnes au Diamant

Les pompiers et les gendarmes sont intervenus un peu avant 10 heures ce samedi 12 décembre 2020 au Diamant. Un homme qui retenait des personnes dans une maison située au quartier Jacqua a finalement été interpellé par les forces de l'ordre. Une enquête de gendarmerie est ouverte.

Martinique la 1ère •

Le calme semble être revenu au quartier Jacqua au Diamant en fin de matinée ce samedi 12 décembre 2020. En effet, peu avant 10 heures, gendarmes et pompiers étaient mobilisés sur place.Selon l'officier du Centre Territorial d'Incendie et de Secours, deux personnes blessées ont été prises en charge. Un homme de 53 ans qui aurait chuté accidentellement et un gendarme qui serait passé par une baie vitrée brisée afin d'intervenir.Selon nos informations, il s'agissait d'un forcené qui retenait en otage des personnes à l'intérieur d'une maison de ce quartier du Diamant.Pour l'instant, la gendarmerie ne divulgue aucun élément et ouvre une enquête.