Mauvaise passe pour les commerçants de Case-Pilote, sur la côte Caraïbes de Martinique… faute de navettes martimes

Depuis le 6 décembre 2023, aucune navette maritime n'a relié Fort-de-France à Case-Pilote. Conséquence, les croisiéristes notamment, ne peuvent plus se rendre dans la commune du nord Caraïbe.

Cette situation impacte forcément les commerçants, comme Catherine Armet, opticienne sur la place Gaston Monnerville au centre bourg.

Quand la navette se présentait, on avait beaucoup de touristes qui venaient dans les restaurants, ils allaient à l’église et même chez moi pour prendre de belles lunettes de couleur… on avait vraiment du monde et c'était très enrichissant et intéressant pour nous et pour le territoire.