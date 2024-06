Jean-Marc Bocquet est le nouveau maire de Case-Pilote, parrainé par son prédécesseur

Le suspense a été dévoilé ce samedi 15 juin 2024, à la mairie de cette ville côtière du nord de Martinique, lors d’une passation de pouvoir anticipée. Le 4e adjoint, Jean-Marc Bocquet, succède à Ralph Monplaisir qui a tout simplement voulu céder son fauteuil à un proche de sa majorité, après 16 ans passés à la tête de la municipalité.

Depuis 2020, Ralph Monplaisir songeait déjà à passer la main, mais il fallait repérer le bon profil, "quelqu'un de sérieux", disait-il. C’est chose faite ce samedi 15 juin 2024, qui marque l’installation du successeur désigné, Jean-Marc Bocquet.

Le 4e adjoint du maire démissionnaire, était jusqu’ici en charge notamment des travaux, de la proximité et des écoles. Durant 4 ans, il a appris aux côtés de cette figure de la droite locale âgée aujourd’hui de 76 ans, qui aspire désormais à prendre du bon temps avec sa famille.

J’ai souhaité que quelqu’un ait le temps de s’installer dans le fauteuil et qu’il soit connu de la population, pour continuer le travail que nous avons mis en route, mes collègues et moi. Ralph Monplaisir

Passation de pouvoir entre le maire démissionnaire de Case-Pilote, Ralph Monplaisir, et son successeur désigné, Jean-Marc Bocquet (le 15 juin 2024). • ©Patrice Chateau-Degat

Un nouveau maire "de terrain"

Jean-Marc Bocquet est en effet un pilotin connu de la population, puisqu’il a été président de plusieurs associations, avant d’être "un élu de proximité" comme il dit. Avant de se rapprocher du maire de sa commune, ce cadre territorial de la ville de Fort-de-France a d’abord milité au PPM (Parti Progressiste Martiniquais) "avec Serge Letchimy à l’époque".

Mais il affirme être sans étiquette au moment d’endosser l’écharpe tricolore de premier magistrat, après avoir formé des cadres territoriaux jusqu’à ces derniers mois.

J’ai été reçu par Aimé Césaire de son vivant, ce qui m’a beaucoup marqué, mais je ne suis étiqueté, ni à droite ni à gauche. Je milite juste pour les intérêts de ma commune depuis de nombreuses années. J’ai de bons rapports avec tout le monde. Jean-Marc Bocquet

Une association déjà en mouvement

Pour amorcer ses premières initiatives, Jean-Marc Bocquet a mis en place une association comme force de propositions, "une union de citoyens progressistes", peut-être un futur mouvement politique.

Celle-ci a vocation à "développer la commune et le territoire" et des projets, il en a dans la tête le nouveau maire, à commencer par l’économie.

Mairie de Case-Pilote. • ©PPF

Je souhaite déjà parachever la nouvelle zone économique à l’entrée de Case-Pilote, à Choiseul. Ensuite, l’amélioration du cadre de vie passe par la voirie à revoir, l’extension de l’éclairage public dans certaines zones situées en campagne lesquelles ont été récemment urbanisées et plus généralement le développement des quartiers. Pour le bourg, j’ai un projet de redynamisation et de remise en route de la culture, comme par exemple le retour de la fête patronale, pour recréer du lien social. Concernant les infrastructures, nous avons l’intention de restaurer le stade, à commencer par la remise en état des lumières. Jean-Marc Bocquet

"Garder les administrés d’origine"

Concernant le logement social, beaucoup de demandes sont en souffrance mais il faut que je parvienne à garder les administrés d’origine, contraints de s’installer dans les villes voisines (Fort-de-France, Schoelcher, Bellefontaine, voire le Carbet). D’ailleurs la loi nous oblige.

La circulation reste une préoccupation pour la nouvelle gouvernance de Case-Pilote où la voie principale traverse la ville de bout en bout, ce qui génère de gros embouteillages au quotidien.

C’est extrêmement compliqué et nous travaillons déjà sur un plan de désenclavement et de routes touristiques à l’aide des fonds européens et de co-financements. Point de départ derrière le stade municipal, vers les hauteurs, pour ressortir du côté de Fond Bourlet. Quant à la délinquance, on a l‘avantage de connaître les cas qui posent problème. Mais c’est un problème général qui se pose à l’ensemble du territoire. Nous croyons qu’il faut renforcer la médiation et penser des projets pour les occuper.

Un Contrat Local de Sécurité en prévision

On a beaucoup de demandes d’emploi pour le nouveau centre commercial, mais certains préfèrent rester dans la rue où ils gagnent plus que le smic en se livrant à des trafics. Cela existe partout et il faut que l’Etat assume aussi, mais le dernier maillon c’est le maire. Je souhaite d’ailleurs mettre sur pied un Contrat Local de Sécurité figurant parmi nos priorités. Jean-Marc Bocquet

Le conseil municipal réuni le 15 juin 2024, pour l'élection de Jean-Marc Boquet, successeur du maire démissionnaire Ralph Monplaisir. • ©Frank Edmond-Mariette

Jean-Marc Bocquet a été élu à l'unanimité de la majorité municipale (21 voix), contre 6 suffrages pour Régine Robinel, candidate de l'opposition.

Celui qui représente désormais la municipalité pilotine est âgé de 53 ans et père de deux enfants. Il est titulaire d’une maîtrise en administration économique et sociale décrochée à l’université de Rouen. Jean-Marc Bocquet a aussi sur son CV, un CAPES (Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second degré).