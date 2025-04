Un moteur de recherche pour connaître la conformité de l’eau du robinet en Outre-mer

À l’occasion d'une enquête sur l'eau, France Info a lancé un moteur de recherche pour connaître la qualité de l'eau à partir de prélèvements effectués entre le 1er janvier 2024 et le 31 janvier 2025. Dans les Outre-mer, la qualité de cette ressource est plutôt bonne, à l'exception de quelques communes à La Réunion et en Guyane.

Que vous soyez dans les Antilles, en Guyane, à La Réunion ou à Mayotte, il est vous est désormais possible de connaître la qualité de l’eau qui coule dans vos robinets. Ce, grâce à une carte et un moteur de recherche développé par deux journalistes de France Info, qui durant un an, ont analysé des données mises à disposition par les différentes agences régionales de santé (ARS) de l’Hexagone et des Outre-mer. "Notre outil va vous donner le nombre de prélèvements sur l’eau potable qui ont été effectués entre le 1er janvier 2024 et 31 janvier 2025. Vous aurez donc le nombre de prélèvements effectué et le nombre de prélèvements non conforme" détaille Robin Prudent, l’un des deux journalistes à l’origine de cette base de données.

D’après les chiffres de l’ARS étudiés pour ce moteur de recherche, seuls 2,5% des prélèvements réalisés dans les Outre-mer sont non conformes. "C’est un peu moins que la moyenne dans l’Hexagone, où le chiffre est de 4%. Mais je précise que ces chiffres ne sont pas comparables selon les régions, car les agences régionales de santé ne testent pas tous les mêmes molécules", alerte Robin Prudent.

Source : ministère des Solidarités et de la Santé • ©Franceinfo

La molécule de Chlordécone a été testée

Aux Antilles, les ARS ont bien pris en compte la molécule de Chlordécone. La Guadeloupe est le territoire où le plus de prélèvements ont été effectués – l’eau étant très contrôlée sur l’île – et dans la globalité, la qualité de la ressource est plutôt bonne.

En revanche, dans le centre de la Guyane, certaines villes concentrent des seuils de non-conformité assez importants. "Cela s’explique par le fait que dans deux petites communes, il n’y a eu qu’un seul prélèvement durant toute l’année, et c’est assez faible. Ce prélèvement était non conforme aux limites de qualité", déclare Robin Prudent.

À La Réunion, sur les 3 000 prélèvements effectués, "98 étaient non conformes" d'après Robin Prudent. Quant à Mayotte, où 1 444 prélèvements ont été effectués entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025, 47 se sont révélés non conformes.

En résumé, la qualité de l'eau au robinet varie selon les communes et les départements. Elle n'est pas uniforme. Pour plus d'information, le plus sûr est de se rapprocher de l'ARS.