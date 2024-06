DIRECT. Flamme olympique en Martinique : la montagne Pelée au Morne-Rouge, première étape du relais

Arrivée vers 18h40 dimanche 16 juin, la flamme olympique va sillonner neuf communes de Martinique ce lundi 17 juin pour un relais historique. Top départ dès 5h35 sur le flanc de la Montagne Pelée.

La flamme olympique va traverser neuf communes (le Morne-Rouge, le Lamentin, le Robert, Sainte-Marie, le Saint-Esprit, Saint-Pierre, le Diamant, Schoelcher et Fort-de-France) et terminer sa course sur le front de mer avec l'allumage du chaudron.

Programme du parcours de la flamme olympique en Martinique : tout savoir sur les horaires, les villes de passage, et les perturbations à prévoir

Suivez en direct toute la journée le parcours de la Flamme en Martinique :