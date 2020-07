Le "Discours sur le colonialisme" d’Aimé Césaire demeure valide, 70 ans plus tard

Quelques jours avant son 37e anniversaire, en 1950, Aimé Césaire publiait son célèbre essai "Discours sur le colonialisme". Un livre qui reste d'actualité.



Jean-Marc Party •

Lecture du Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire.

Une analyse sans complaisance des errements de l’Europe

Un texte fondateur qui demeure actuel

"L’Europe est indéfendable" écritdans son premier essai politique majeur, "Discours sur le colonialisme". Nous sommes en 1950. Il a 37 ans. Il estetdepuis cinq ans. Ce qui ne l’empêche pas d’écrire de la poésie, ni de réfléchir à ce qu’est l’Europe, donc les territoires et les peuples qu’elle assujettit.La revue littéraire et politique "Réclame" publiée par le Parti communiste dont il est membre, édite la plaquette d’une cinquantaine de pages écrites au vitriol., après l’horreur absolue qu’a été la Seconde guerre mondiale.Le cri de colère de Césaire est étayé par le fait qu’il pose des problèmes suscités par le fonctionnement de la société occidentale, percluse du racisme qu’elle a inventé, dont le nazisme a été la forme suprême la plus abjecte."L’Europe est indéfendable" écrit-il pour signifier que plus rien ne peut justifier l’hégémonie du Vieux contient sur le monde. Que sa civilisation est désormais dépassée, qu’elle ne peut plus se considérer comme supérieure à d’autres civilisations.La formation intellectuelle marxiste de Césaire l’amène à considérer, comme un processus mortifère, tant pour le colonisé que pour le colonisateur. Cette soi-disant "œuvre civilisatrice" a pour effet de dégrader celui veut dominer l’autre en le prétendant inférieur à lui.Césaire est l’un des premiers auteurs à expliquer les méfaits du colonialisme sur leurs promoteurs. Son analyse va inspireret militant anticolonialiste algérien, dans "Peau noire, masques blancs" en 1952. Le sociologue franco-tunisien Albert Memmi prolonge cette réflexion dans "Portrait du colonisé" en 1957.Bien entendu, "Discours sur le colonialisme" est le reflet de son époque. Certains faits relatés n’ont plus cours. Cependant, le fond de la pensée d’Aimé Césaire demeure valide, 70 ans plus tard. L’actualité récente nousrappelle que, que le fascisme et son cousin le nazisme ne sont pas éradiqués, et que l’Europe ne peut plus être le modèle de société de l’humanité au 21e siècle.Des vérités qui nous paraissent évidentes aujourd’hui, pourtant présentes depuis sept décennies dans cet essai à lire ou relire de toute urgence.