Le narco-trafiquant Walter Perez Caruso toujours recherché… un présumé complice est en détention en Martinique

Le baron de la drogue Walter Perez Caruso n’a jamais été retrouvé après son évasion surprise du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique en 2016. Neuf ans plus tard, un premier présumé complice a été appréhendé ces derniers jours. Il s’agit d’un Colombien de 47 ans qui a été placé au centre de détention de Ducos.

Comme le confirme le parquet de Fort-de-France et l'avocat de la défense des surveillants de prison, c'est à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, que l’homme a été tout récemment interpellé par les forces de l'ordre. Il lui est reproché d'avoir participé le 8 décembre 2016 à l'évasion spectaculaire du détenu Walter Perez Caruso. Après 8 ans, soit le 18 octobre 2024, les 3 hommes du commando et l'évadé, sont condamnés par défaut par le tribunal correctionnel de Fort-de-France.

C'est le tribunal correctionnel de Fort-de-France qui a prononcé des condamnations et a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de chacune de ces personnes. Avec Interpol, cela a fonctionné, et de manière fortuite, cet homme qui ignorait sa condamnation, se présente à l'aéroport avec ses papiers et c’est ainsi qu’il a été arrêté et conduit sous main de justice.