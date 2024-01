Disparition du pianiste martiniquais Paulo Rosine... 31 ans déjà

C'est à l'âge de 45 ans que l'auteur, compositeur et interprète Paulo Rosine a quitté définitivement la scène, emporté par un cancer. Le pianiste était aussi le chef d'orchestre du groupe Malavoi, l'une des formations les plus représentatives des musiques traditionnelles de Martinique, avec ses violons.

Il y a 31 ans, le pianiste, auteur, compositeur, arrangeur, chanteur et chef d'orchestre des Malavoi, Paulo Rosine, succombait à la maladie (le 31 janvier 1993).

Né le 28 janvier 1948 au Lamentin dans une famille de mélomanes, il reçoit dans sa prime enfance un harmonica. Paul Rosine pose ses doigts sur le piano familial à l’âge de 12 ans.

Son apprentissage, il le fait dans la rue avec des amis de son âge passionnés de musique qu’il retrouve dans des petits groupes. Ainsi, il côtoie des jeunes qui deviendront par la suite célèbres : Marius Cultier, Alex Bernard, Serge Lossen, Daniel Misaine, Christian Coco, Michel Pacquit, Bibi Louison... Jean Trudo - président des Amis de Paulo Rosine

Son père, Emmanuel Rosine, lui a donné l’exemple et le goût de la musique traditionnelle, en particulier avec son violon, un papa musicien qui a aussi fait partie du groupe "Art et Folklore" d’Alexandre Nestoret, l’un des fondateurs du ballet folklorique de Martinique.

Un Piano Gaveau (photo d'illustration) • ©Capture Facebook Piano des Charentes / DR

Un autodidacte très sollicité

Doué, Paulo travaille seul son instrument régulièrement, s’efforçant de déchiffrer les partitions tout en conciliant musique et scolarité. Le déménagement familial vers la cité Debriand à Fort-de-France en 1963, lui sera profitable. Il reçoit le cadeau d’une de ses tantes, son premier piano "Gaveau" (marque renommée fondée à Paris en 1847).

Paulo Rosine se retrouve dans la "Contesta" monté par le jeune Henri Guédon à l'époque, avec Denis Dantin, Michel Pacquit. Ensemble, ils jouent du jazz et des rythmes latino-américains. Le pianiste intègre ensuite l’orchestre Conjunto Moderno du chanteur Roger Jaffory (en 1964) et assure le rôle d’arrangeur au côté d’Henri Pastel. Dans cette formation, on retrouvait Alex Bernard à la contrebasse, aux côtés de Mano Césaire au violon et de Bib Montville au saxophone.

Paulo Rosine, au piano avec l'instrumentiste Bib Monville au sax et en compagnie du chanteur, auteur-compositeur Jean-Jacques Goldman • ©Album de la famille Rosine / DR

Puis en 1968, Paulo Rosine est sollicité par Mano Césaire qui vient de former les Merry Lads, avec les violonistes Christian De Négri et Jean-Paul Soime, ainsi que Serge Lossen au sax.

Après son Bac, Paulo Rosine poursuit ses études de droit à l’Institut Vizioz, parallèlement à son poste de surveillant au Séminaire Collège de Fort-de-France. Il est engagé à la préfecture de Martinique en 1973 comme chef de service du bureau du contrôle de la légalité des actes des collectivités.

Malavoi pour toujours

C'est en 1974 que Paulo Rosine intègre définitivement les Malavoi, dont on connaît la riche discographie. Il en sera le chef d’orchestre jusqu’à sa mort, le 31 janvier 1993.