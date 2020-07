La distillerie "La favorite" condamnée à payer une amende de 150 000 euros pour la pollution d'une rivière

La distillerie "La Favorite" condamnée par le tribunal correctionnel à payer une amende de 150.000 euros. Une pollution à la vinasse avait provoqué des effets nuisibles sur la flore et la faune dans la rivière jambette et engendré des odeurs nauséabondes. Un désastre écologique qui s'était répété.

Jean-Claude Samyde •

Plusieurs centaines de poissons morts gisant dans une rivière près de la Jambette au Lamentin. Les faits se sont produits en avril et en mai 2019. Une casse d'un tuyau de déversement de la distillerie "La Favorite" amène de la vinasse dans le lit de la rivière.Cette pollution industrielle a provoqué des effets nuisibles sur la faune et la flore. Pour sa défense, le gérant de la sarl" la distillerie la Favorite" a avancé une cause accidentelle.Outre l'amende de 150.000 euros, le tribunal a également condamné la sarl "la distillerie la Favorite" à verser à France Nature environnement, à la fédération des pêcheurs en eau douce, et à l'Assaupamar la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.