Dix prétendantes pour la couronne de Miss Rondes Martinique 2019

8e édition de Miss Rondes Martinique

C'est une élection qui est suivie et qui prend de l'importance. La 8e édition du concours Miss Rondes Martinique rassemble dix prétendantes.Âgées entre 19 et 43 ans, les candidates sont cette année principalement du centre et du sud de la Martinique. Avec des tailles allant du 42 au 58, toutes les morphologies sont représentées.Pour participer au concours il faut résider en Martinique et être en surpoids de six kilos ou plus selon l'IMC (Indice de Masse Corporelle).Les organisateurs ont toujours la même ambition. Casser les préjugés qui subsistent autour des femmes rondes.Les candidates vont défiler dans différentes tenues autour de quatre tableaux sur le thème, "Femmes en uniformes". Après plusieurs chorégraphies, elles passeront l'épreuve des questions devant un jury.