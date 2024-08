Drame à la Route de la Folie : l'auteur présumé du tir est en détention provisoire

Partager :

L'homme mis en cause dans l'affaire a été déferré et placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos. Il est mis en examen pour homicide et tentative d'homicide envers le père de la victime. La procureure de la République Clarisse Taron a organisé une conférence de presse ce lundi 26 août 2024.

L'auteur présumé du tir qui a coûté la vie à l'enfant de 5 ans au domicile de son père est désormais incarcéré. Il a été mis en examen pour homicide (enfant), tentative d'homicide (père) et infraction aux armes. Selon Clarisse Taron, la procureure de la République, le différent concernerait la dégradation d'un véhicule. La compagne du mis en cause, qui serait enceinte selon Clarisse Taron, est placée sous contrôle judiciaire. Elle est mise en examen pour tentative d'homicide et détention d'arme. Une tierce personne inconnue est également mise en cause dans pour "modification ou destruction des preuves" puisque quelqu'un aurait ramassé les douilles au sol après les tirs. "Au mauvais endroit au mauvais moment" Cette affaire relance l'utilisation des armes. Une situation que déplore la procureure. Ce jeune garçon de 5 ans qui a perdu la vie est la deuxième victime d'une balle perdue cette année.

Un enfant de 11 ans avait été blessé par balle au niveau du ventre le dimanche gras (11 février 2024) au quartier Ravine Bouillé à Fort-de-France.

