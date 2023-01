Drapeau et hymne : la deuxième phase du vote est en cours

Le vote afin de choisir un drapeau et un hymne pour représenter la Martinique lors de manifestations culturelles et sportives poursuit son court, toujours en ligne. Désormais les participants doivent choisir entre les deux drapeaux et les deux hymnes qui ont remporté le plus de suffrages lors de la première phase.

La première phase de consultation close, la deuxième commence. Ce sont donc les drapeaux, n°242 et 891 qui ont obtenu "le plus de suffrages" sur les 19 en lice et qui sont retenus pour le vote final. Les votants doivent choisir entre ces deux drapeaux. • ©CTM Selon la collectivité, à la clôture, le samedi 7 janvier 2023 à 19h01, 19 084 personnes avaient voté dans cette catégorie. Quant à l'hymne, les plus plébicités sont le numéro 298 "Ansanm" ainsi que le numéro 310 "Hymne du penseur et rebelle des temps modernes". Le nombre de votants s'élève à 9 294. Cette deuxième phase de vote se tient depuis 9h dimanche 8 jusqu'à vendredi 13 janvier 2023 à 19 heures, à la même adresse : Vote hymne et drapeau Une procédure sécurisée Les services informatiques de la Collectivité Territoriale de Martinique ont renforcé la procédure d'authentification. Depuis le 4 janvier 2023, il est nécéssaire de s'authentifier avant de pouvoir voter. Dès le début de la première phase, la plateforme dédiée avait fait l'objet de cyberattaques. Il faut d'abord saisir son adresse e-mail, puis la confirmer et répondre au test "Captcha"qui vérifie qu'il s'agit bien d'une personne physique et non d'un robot qui s'est connecté à la page. Par la suite, un e-mail est envoyé à l'adresse indiquée avec un lien sur lequel il faut cliquer. Enfin après ces vérifications, il est possible de valider son vote. En fin de semaine, le drapeau et l'hymne choisis par le plus grand nombre seront connus.

