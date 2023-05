À seulement 11 ans, Alan Jean est un jeune entrepreneur à Ducos

Toujours à Ducos, la rubrique "Fondok" a rencontré Alan Jean. À tout juste 11 ans, il a créé son entreprise qui propose des citronnades nature ou aromatisées aux fruits locaux.

William Zébina - Jean-Marc Kennenga •

Nous rencontrons Alan avec sa mère dans un appartement de la cité La Marie. À première vue, l’enfant est un élève de 6e comme tous les autres, mais lorsqu’il nous emmène à l’intérieur, il nous présente un petit atelier dédié à la préparation de citronnade.

Alan a eu l’idée il y a deux ans déjà, en regardant des dessins animés et des films dans lesquels il voyait des enfants installer des bars à limonade éphémères devant leur maison pour gagner de l’argent de poche. Là, il s’est dit "et pourquoi pas moi ?".

Après en avoir parlé à sa mère, elle l’inscrit dans une formation dédiée aux jeunes de 7 à 15 ans nommée "la kidpreneur academy".

Ainsi, en quelques jours, on lui a donné des notions pour créer et gérer une entreprise. Avec l’aide de sa mère, Alan a mis au point trois recettes : une citronnade nature, une autre aromatisée aux maracujas et enfin la dernière aromatisée aux groseilles pays.

Alan a créé une page Facebook et un compte Instagram. Puis, les premières commandes sont arrivées. Six points de vente l’ont contacté et ont placé ses produits en rayon.

Cette année, il n’y a plus qu’un seul point de vente, car Alan confie qu’il a plus d’heures de cours depuis son entrée au collège.

Pour réaliser ses citronnades, Alan réalise un sirop avec du sucre de canne et de l’eau. Il presse lui-même ses citrons frais. Après, tout est une question de dosage, sans oublier quelques petits secrets qu’il ne nous a pas révélés.

Une fois les citronnades réalisées, il se charge lui-même de la mise en bouteille et de l’étiquetage.

Les citronnades d'Alan Jean sont vendu dans un point de vente. • ©William Zébina

Avec les bénéfices réalisés, Alan confie qu’il fait plusieurs choses. Il s’achète ce dont il a besoin, il dépose une partie sur un compte qu’il pourra toucher plus tard et le reste est investie dans du matériel, notamment son dernier presse-agrumes.

Content de sa réussite, Alan a d’autres projets, mais il est encore trop tôt pour tout dévoiler...