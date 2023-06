Eau potable en Martinique : "on a trop de perditions dans les réseaux" note Bérangère Couillard, secrétaire d’Etat chargée de l’écologie

Après avoir donné le coup d’envoi d’un forum caribéen sur l’eau et l’assainissement mardi 13 juin 2023, au Palais des congrès de Madiana, Bérangère Couillard s’est rendue à Coeur Bouliki, sur le territoire de la ville de Saint-Joseph, pour découvrir un chantier de forage. Cette captation des eaux souterraines sera soutenue financièrement par l’Etat a annoncé la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie.

Guy Etienne •

Suite et fin de la visite de 48h en Martinique de la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie. Au menu de son agenda mardi 13 juin 2023, une visite en fin de journée dans le nord Caraïbes à Saint-Pierre et au Carbet, pour entendre les édilités ou leurs représentants, sur le mouillage sauvage de navires et l’érosion du littoral.

Bérangère Couillard découvre le recul du trait de côte au nord Caraïbes, en particulier sur le rivage de la ville du Carbet (13 juin 2023). • ©Facebook Préfet de la Martinique

Auparavant, Bérangère Couillard s’est rendue au Palais des congrès de Madiana à Schoelcher, où elle a lancé un forum caribéen sur l’eau et l’assainissement.

Cette conférence régionale s’inscrit dans le cadre des premiers résultats de la phase 1 du projet CARIBSAN, financé par l'Union Européenne à travers le programme INTERREG Caraïbes, l’Agence Française de Développement et les Offices de l’Eau Guadeloupe et Martinique.

"L'objectif de CARIBSAN est de développer la coopération entre acteurs de la Caraïbe pour promouvoir et déployer la solution des filtres plantés de végétaux en assainissement".

Bérangère Couillard, secrétaire d’Etat chargée de l’écologie, lance la conférence régionale du projet CARIBSAN, un forum caribéen sur l’eau et l’assainissement, au Palais des congrès de Madiana à Schoelcher en Martinique (13 juin 2023). • ©Facebook Préfet de la Martinique

Puis, Bérangère Couillard s’est rendue à Saint-Joseph, à Coeur Bouliki, un site où des eaux souterraines doivent être pompées, afin de compenser les pénuries récurrentes qui affectent une grande partie de l’île en période de sécheresse.

"2000 m3 d’eau par jour" en plus

Ce forage sera soutenu financièrement par l’Etat, dans le cadre d’"un réajustement, c'est-à-dire une dotation supplémentaire de 35 000 000 d'euros par an" a annoncé la ministre.

Bérangère Couillard a aussi relevé les difficultés que rencontre le réseau de distribution, singulièrement en termes de pertes.

La Martinique a une ressource abondante, mais elle rencontre des difficultés quand il y a une saison qui est sèche. L'idée c'est de diversifier les ressources et c'est le cas justement à Cœur Bouliki, avec le la réalisation de 2 forages qui permettront la production de 2000 m3 d'eau par jour et qui viendra donc s'ajouter à cette ressource en eau qui est disponible dans les rivières et qui correspond aujourd'hui à 95% de la ressource en eau. On a aussi échangé évidemment avec tous les acteurs présents aujourd'hui sur la nécessité de renforcer les ouvrages existants. On a trop de perditions dans les réseaux et donc il est important que l'eau qui est produite dans les usines, puisse arriver au robinet des martiniquais. Bérangère Couillard (au micro de Christine Cupit de Martinique 1ère radio)

"35 000 000 d'euros par an pour les Outremers"

Le président de la République a annoncé en mars dernier un réajustement, c'est-à-dire une dotation supplémentaire de 35 000 000 d'euros par an, qui viendront s'ajouter aux 20 000 000 d'euros existants, qui permettront de remettre à niveau les canalisations dans les Outremers. C'est 170% de financement complémentaire. Bérangère Couillard (au micro de Christine Cupit)

Bérangère Couillard, à l'écoute d'un représentant du futur distributeur, à propos des premières installations du forage de Coeur Bouliki (13 juin 2023). • ©Facebook Préfet de la Martinique

La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a profité de cette visite de terrain, pour évoquer avec les acteurs qui l’accompagnaient, le sujet de la gouvernance.

"Parce qu'il est important pour mettre en œuvre un certain nombre de travaux, d'avoir une gouvernance solide qui permet d'avoir aussi une ingénierie compétente" a souligné la représentante du gouvernement.

Bérangère Couillard, secrétaire d’Etat chargée de l’écologie, accueillie au siège de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique), par le président du conseil exécutif, Serge Letchimy (le 12 juin 2023). • ©Facebook Préfet de la Martinique

Bérangère Couillard faisait ainsi allusion probablement à la gestion unique de l’eau évoquée la veille avec le président du conseil exécutif de la CTM, Serge Letchimy.

Reste à savoir si le message a été entendu par les différents acteurs de la gouvernance actuelle, car force est de constater que cette structure unique a encore du mal à se concrétiser en Martinique, en dépit d’une volonté politique pourtant partagée.

En effet, le contexte insulaire tropical, la topographie du territoire, la forte densité de la population et les données économiques, sociales et environnementales sont autant de contraintes qui obligent l'ensemble des acteurs et la population à une réflexion globale et à la mutualisation des efforts pour une gestion intégrée et durable. observatoire-eau-martinique.fr

