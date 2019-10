Une école de Malakoff porte désormais le nom de la militante de Martinique Paulette Nardal

Ecole Paulette Nardal Baptême d'une école "Paulette Nardal" à Malakoff / Reportage : Tessa Grauman Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger



La FCPE de Malakoff se félicite de cette distinction

Depuis quelques temps les villes ont pour politique de renommer les noms des rues et des bâtiments publics pour valoriser la mémoire de personnalités oubliées de l’Histoire contemporaine.A Malakoff en région Île de France, au sud de Paris (département des Hauts-de-Seine), une école élémentaire vient d’être rebaptisée école "Paulette Nardal", du nom de cette femme de lettres martiniquaise, journaliste, militante de la cause noire, et inspiratrice du courant littéraire de la négritude.Le geste est d’autant plus symbolique que l’école s’appelait auparavant "Paul Bert", du nom d’un médecin adepte de théories racialistes.Les noms de Paulette Nardal et de sa sœur Jane ont inauguré le 31 août 2019, une rue du XIV (14e) arrondissement.La ville de Clamart (au sud ouest de Paris) où a résidé Paulette Nardal dans les années 20, a aussi été retenue pour l’une des voies de la ville.Paulette Nardal qui a été l’une des premières antillaises à faire des études supérieures à Paris, est aussi la tante de Christiane Eda-Pierre, artiste lyrique martiniquaise de renommée internationale.