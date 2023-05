Eddy Edouard : hommages à une grande voix du journalisme qui s’est éteinte en Martinique

Le journaliste Eddy Edouard, est décédé dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 mai 2023 à l’âge de 86 ans. La voix de ce grand professionnel de la radio et de la télévision du service public en Martinique, reste indélébile dans la mémoire collective. Ses anciens collègues retiennent en particulier, la rigueur de l’homme.

Guy Etienne •

Martinique 1ère est en deuil, depuis la disparition d’Eddy Edouard. Le journaliste retraité de l'ex ORTF, FR3 et RFO, a été un des piliers du service public de la radio et de la télévision de l’île.

De 1960 jusqu’à ce jour, sa rigueur professionnelle et son charisme naturel auront inspiré plusieurs générations de confrères et collègues de l'audiovisuel local.

"J'ai beaucoup appris de lui"

Le journaliste Laurent Eugénie, retraité également, est très affecté par la disparition d’Eddy Edouard. Il se souvient (en larmes) des conseils de son aîné qu’il considère comme "un père" et dont il salue "le souci de la perfection".

J'ai travaillé pendant 3 ans en continu avec Eddy le matin en radio (…). C’était un homme d'une culture incommensurable qui faisait preuve de beaucoup de rigueur professionnelle. Quand je suis passé à la présentation du journal télévision, il m'a prodigué énormément de conseils (…). Je veux ajouter que c'était un grand pédagogue qui n'employait jamais un terme impropre. Il avait un vocabulaire simple et juste qui allait de pair avec le métier de journaliste, d'une intégrité remarquable… j'ai beaucoup appris de lui. Laurent Eugénie, journaliste radio-télé, retraité du service public en Martinique

"Un grand frère… un père"

Il avait ce souci de la perfection qui fait les grands professionnels. Avec André Quion-Quion [caméraman décédé], je perds en moins d'un an deux de mes plus proches confrères et amis. Eddy et moi n'étions pas de la même promotion, mais on partageait beaucoup de ce métier de journaliste. On passait des heures au téléphone il n'y a pas si longtemps. C'était un grand frère, c'était comme un père. Laurent Eugénie

"Acteur phare du paysage cathodique… d’une grande rigueur"

Daniel Bétis, encore en activité à France TV, échangeait régulièrement au téléphone avec Eddy Edouard, qui reste à ses yeux, "un monument" qui fustigeait "la médiocrité".

C’est une figure marquante de l’audiovisuel qui s’en est allée. C’était un professionnel d’une grande rigueur et d’une grande culture. Il incarnait l’humaniste ouvert à l’éveil et à la responsabilité, fustigeant la médiocrité. Il aimait la musique classique et l’art lyrique en général, mais il appréciait aussi la musique traditionnelle. Ce passionné d’aviation était très aimé du public. Eddy Édouard attaché aux valeurs, reste à mes yeux un monument, un acteur phare du paysage cathodique. Daniel Bétis - Coordinateur à France Télévisions

Accueil des anciens locaux de Martinique la 1ère à Clairière. • ©Martinique 1ère

Géraud Ambroisine qui jouit d’une retraite paisible, garde lui aussi en mémoire, "la rigueur du langage et la précision du texte", auxquelles était attaché Eddy Edouard.

Eddy Edouard, avant d’être mon collègue, était un excellent ami de mon grand frère. Puis il est devenu le mien. Arrivé à l’ORTF en 1972, notre relation était donc plus amicale que professionnelle. Il m’a longuement conseillé, comme il le faisait d’ailleurs avec tant d’autres, sur la mise forme de nos émissions en radio et en télévision, la rigueur du langage et la précision du texte. C'est non seulement un ami que j'ai perdu, mais encore un exceptionnel érudit. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches dans cette épreuve. Géraud Ambroisine - ancien animateur, chef monteur et directeur des programmes à la station de Clairière, à Fort-de-France

"Premier journaliste martiniquais à parler dans le poste"

Nous avons vécu et grandi tous les deux à Clairière. Il était mon cadet mais c'est tout de même lui m'a mis le pied à l'étrier dans le journalisme, parce qu’il a commencé à la radio beaucoup plus tôt que moi. C’est un professionnel du métier pour qui je garde une grande estime (…). Il a été le premier journaliste martiniquais à parler dans le poste, car on n'avait pas de télé à l'époque (…). Cela a été un choc pas possible quand j'ai appris son décès. Bernard Régis, journaliste, rédacteur en chef et directeur régional au sein du réseau Outre-mer, à la retraite (interrogé par Bertrand Caruge sur Martinique 1ère radio)

Le journaliste Eddy Edouard, un homme pondéré à l’antenne comme dans la vie, humble et d’une parfaite éloquence, restera incontestablement un exemple pour la profession. Il avait 86 ans.