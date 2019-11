L’église adventiste de Martinique a 100 ans

La fédération des églises adventistes de Martinique célèbre son centenaire, à Rama-Village au quartier Monésie à Sainte-Luce. Expositions, concerts, échanges de livres, conférences et lâcher de ballons sont au menu, du 29 novembre au 8 décembre 2019.

100 ans d’existence pour la Fédération Adventiste de Martinique, qui constitue une communauté de foi, dont les croyances s’enracinent dans les enseignements de la Bible. Cette église a été introduite dans l’île en 1919, par le pasteur Philip Giddings en provenance du Guyana. Un siècle après, elle compte 72 temples sur le territoire et 16 000 membres baptisés, qui partagent les mêmes convictions.La fédération compte également 5 établissements scolaires, de la maternelle au lycée, lesquels reçoivent environ 1800 élèves. Cette communauté possède également un média sur la bande FM (radio espérance).Les adventistes gèrent aussi une organisation humanitaire. Son siège situé sur la route des religieuses à Fort-de-France, distribue entre 250 et 300 repas chaque jour, à des familles en difficulté et à des SDF (Sans Domicile Fixe). Mais suite à l'agression d’un membre du personnel du secours adventiste, la structure est actuellement fermée. La distribution des colis alimentaires reprendra le 11 décembre 2019 (entre 8h30 et 10h30) précise une affichette apposée sur la barrière d'entrée.Pour marquer son centenaire, la fédération a prévu jusqu’au 8 décembre 2019, des lâcher de ballons, des expositions, des concerts, des échanges de livres, et des conférences quotidiennes avec le pasteur américain Doug Batcheloret Cet auteur religieux racontera au public durant la semaine son expérience personnelle tumultueuse, avant de se convertir à l’adventisme.Exposition du centenaire à 18hOuverture de la célébration du centenaire et conférence biblique avec Doug Batchelor à 18h45.Étude de la Bible et culte d'adoration à 8h45Exposition du centenaire à 13hSpécial jeunes et musique à 16hPas de conférence à 18h45Exposition du centenaire à 18hConférence biblique avec Doug Batchelor à 18h45Culte d'adoration à 8h45Cérémonie de baptême à 10h55Exposition du centenaire à 13hConférence biblique avec Doug Batchelor à 16hCérémonie d'anniversaire et concert à 18hCérémonie d'investiture des clubs JA à 10h: Rama-Village, quartier Monésie à Sainte-Luce.