Electricité, carburants, rentrée scolaire, tickets de caisse : quels changements ce 1er août ?

Plusieurs tarifs réglementés évoluent en ce 1er août 2023. L’électricité, les carburants ou encore l'ARS (l’Allocation de Rentrée Scolaire). C’est aussi la fin de la délivrance systématique du ticket de caisse.

Guy ETIENNE avec franceinfo et l'AFP •

Ce mardi 1er août 2023 est marqué par plusieurs changements de tarifs.

La fin des tickets de caisse

Désormais, l’impression du ticket de caisse ne sera plus systématique. Les commerçants ne sont plus tenus de le délivrer, mais le client peut le réclamer s’il le souhaite. Les produits sous garantie et quelques prestations de service font toutefois exception, une mesure qui ne concerne pas les reçus de carte bancaire.

Pour le gouvernement, c’est une "décision écologique", mais elle est critiquée par des consommateurs qui se servaient de ces récépissés pour gérer leur budget et vérifier les prix de leurs achats.

L’électricité à la hausse

Les tarifs du courant électrique augmentent de 10%. Cette nouvelle hausse est la conséquence de la fin progressive du "bouclier tarifaire" instauré par le gouvernement. Estimée à 150 euros par an, cette hausse concerne aussi bien les ménages que les petites entreprises.

La hausse des prix des carburants

Les prix des carburants n’échappent pas à la révision. En Martinique, c’est +3cts pour le sans-plomb et +6cts sur le gazole. Concernant la bouteille de gaz domestique, il faut ajouter 62cts de plus pour une bonbonne de 12,5kg.

Coup de pouce à l’Allocation de Rentrée Scolaire

L’Allocation de Rentrée Scolaire (l'ARS) est revalorisée de 15% cette année. Les allocataires éligibles percevront entre 398 et 434 euros, selon l’âge de l’enfant.

Le LEP (Livret d’Epargne Populaire) est revalorisé

Le plafond du Livret d’Epargne Populaire (LEP), réservé aux ménages les plus modestes, passe de 7 700 euros à 10 000 euros, et son taux d’intérêt descend à 6 %, contre 6,1 %. Quant au taux du livret A, il reste à 3% jusqu’en février 2024.