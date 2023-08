Emission "The Voice Kids" : la martiniquaise Lya Hubert accède aux "battles" du radio crochet

Mardi 1er août 2023, Lya Hubert a réussi l’épreuve des auditions à l’aveugle en retenant l’attention de deux des 4 coachs de l’émission "The Voice Kids" sur TF1. L’adolescente martiniquaise âgée de 14 ans participera la prochaine fois aux "battles" du radio crochet, dans l’équipe de la chanteuse Nolwenn Leroy.

Guy Etienne •

2 des 4 coachs de l’émission "The Voice Kids", Nolwenn Leroy et Kendji Girac, ont sollicité Lya Hubert après sa prestation à l’aveugle mardi 1er août 2023, sur le beau titre "Shallow" de Lady Gaga et Bradley Cooper.

L’adolescente martiniquaise de 14 ans, passionnée de musique depuis toute petite et fan de Jocelyne Béroard, poursuit l’aventure sur TF1 dans les "battles" du fameux radio crochet, suivi en moyenne par plus de 3,5 millions de téléspectateurs.

2 mn pour convaincre

Même si le stress était perceptible chez Lya, présélectionnée parmi plus de 20 000 candidats, elle a tout de même pu gérer ses émotions et réussi à convaincre en 2mn, sur une chanson difficile à interpréter.

Lya Hubert en train d'improviser des chansons sur compte Instagram. • ©Instagram lya_thevoicekids9 / DR

En coulisse où elle a été raccompagnée par Nolwenn sa future coach, ses parents étaient tout aussi fébriles. Mais Lya est aussi une sportive qui a l’habitude des challenges, encouragée par sa maman et son papa.

Chanter pour moi, c'est une manière de m'isoler dans ma bulle. Lya (sur Martinique 1ère télévision)

Variété française, RnB, Soul, Pop…

Au registre du chant, Lya se partage sur son compte Instagram entre la variété française, le Rhythm and Blues, la Soul, la Pop et la musique locale comme celle d'Eugène Mona par exemple.

Sa persévérance a payé sur le plateau du journaliste animateur Nikos Aliagas, où tant de "pépites" en herbe se sont dévoilées depuis 9 ans.