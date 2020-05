Un employé de la Poste agressé au bureau de Batelière à Schoelcher

Un employé a été agressé par un client ce mercredi 13 mai 2020 à la Poste de Schoelcher-Bateliere. La direction de la Poste déplore la recrudescence des situations de tension depuis la levée du confinement. Le bureau de Batelière a été aussitot fermé.

Brigitte Brault •

Le bureau de la Poste de Schoelcher-Batelière est fermée suite aux incivilités et à l’agression violente d’un collaborateur ce mercredi 13 mai 2020 par un client.



La direction de la Poste en Martinique dans un communiqué, déplore la recrudescence des situations de tensions depuis la levée du confinement et rappelle que pour être servi, que chacun doit garder son calme.



La Poste condamne fermement les incivilités, menaces et actes violents préjudiciables et perturbants envers ses collaborateurs et prendra toutes les mesures nécessaires pour les défendre et garantir leur sécurité face à de tels agissements.



Suite à cette agression, le bureau de Batelière a été fermée.