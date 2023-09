"En 2022, la Martinique devient la région la plus âgée de France" (l'INSEE)

"Le recul démographique se poursuit en Martinique" selon le dernier bulletin de l’Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques (n°189, paru le 25 septembre 2023). "Les naissances sont moins nombreuses, le nombre de décès reste élevé et l’exode des jeunes continue". L’INSEE observe que "depuis 2013, l’île a perdu 37 865 habitants", soit l’équivalent des communes de Ducos et de Schoelcher réunies.

En 2022, le recul démographique se poursuit et la population diminue pour la 3ᵉ année consécutive.

Les naissances reculent malgré une fécondité supérieure à celle de la France métropolitaine. Le nombre de décès baisse et l’espérance de vie augmente après la surmortalité observée en 2021, en lien avec la crise sanitaire de Covid-19. L’exode des jeunes continue et la Martinique devient la région où la part des 60 ans et plus, est la plus élevée. L’Institut (Bulletin n° 189 du 25 septembre 2023)

Sur ces dix dernières années, le recul de la population est plus prononcé qu’en Guadeloupe (-0,7 % en moyenne par an), tandis qu’en Guyane la population augmente sans discontinuer (+2,1 % en moyenne par an).

Sur la même période, la population de la France continentale augmente en moyenne de 0,3 % par an. "La conjonction d’un solde naturel négatif et d’un solde migratoire déficitaire, renforce la baisse de la population de la Martinique".

Illustration du bulletin démographique de la Martinqiue (n°189 du 25 septembre 2023). • ©INSEE (Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques)

La Martinique est la deuxième région française après la Guyane où la baisse du nombre de naissances est la plus importante entre 2021 et 2022 (…). [Elle] se classe au deuxième rang des régions françaises avec la plus faible part de jeunes de moins de 25 ans (26 % au 1er janvier 2023), derrière la Corse (24 %). L’INSEE

"Les seniors sont plus nombreux"

À l’inverse, les seniors sont de plus en plus nombreux. En 2023, l’île est la région française avec la part la plus élevée de personnes de 60 ans et plus (33 %), devant la Nouvelle-Aquitaine (32 %). L’Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques

L’Institut ajoute que "l’indice de vieillissement martiniquais est de 1,14 (114 personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans), contre 0,92 pour la France hexagonale".

