En Martinique, les collégiens et lycéens auront cours 1 jour sur 2 à la prochaine rentrée scolaire

Brigitte Brault •

Les conditions actuelles de forte augmentation de l’épidémie en Martinique, caractérisée par la circulation active du variant anglais, plus contagieux, notamment chez les jeunes, ont amené le recteur, en lien avec le préfet de la Martinique et le directeur général de l'agence régionale de santé, après échanges avec les collectivités compétentes et tous les représentants de la communauté scolaire, à adapter les conditions de la rentrée dans les collèges et les lycées le 12 avril prochain.

Pour les collégiens et lycéens : rentrée mercredi 14 avril 2021 avec accueil des élèves par demi-classe et continuité pédagogique suivant des modalités précisées par chaque chef d’établissement. Une sensibilisation renouvelée sur l’importance des règles sanitaires leur sera délivrée. Par ailleurs, la restauration scolaire fera l’objet d’adaptations propres à chaque établissement.

Pour les personnels du secondaire : reprise le lundi 12 avril 2021 pour organiser la continuité administrative et pédagogique avant le mercredi 14 avril 2021.

Cette organisation est prévue pour le mois d’avril et pourra être adaptée en fonction de l’évolution épidémiologique.

Pour les écoles maternelles et élémentaires, la rentrée s’effectue normalement le lundi 12 avril 2021 en classe complète dans le respect des règles sanitaires déjà en vigueur.

L’Unsa-Education Martinique annonce d'ores et déjà qu'il "n'acceptera pas des orientations qui ne seraient pas optimales pour les communautés scolaires de la maternelle au lycée".

L’Unsa-Education Martinique appelle le rectorat et le préfet à prendre les dispositions indispensables pour la protection sanitaire des Élèves et des professionnels des Établissements scolaires du 1er et du 2nd degré. Unsa-Education.

A savoir :

- La mise en place d’un fonctionnement en demi-groupes pour tous les établissements

- La banalisation de deux journées (lundi et mardi 12 et 13 avril 2021) pour permettre l’optimisation des conditions d’accueil, de restauration des élèves

- La reprise des cours en présentiel, en demi-groupe, pour les élèves des collèges et lycées mercredi 14 avril 2021 selon les modalités définies par chaque établissement

- La reprise des cours pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires en demi- groupe le jeudi 15 avril 2021 conformément à l’organisation retenue par les équipes pédagogiques en concertation avec les municipalités

- Le placement parmi les prioritaires à la vaccination des professionnels de l’éducation pour tous ceux qui le souhaitent dès ce lundi 12 avril

Des "mesurettes" pour le SNES

De son côté Valérie Vertale Loriot, secrétaire académique du SNES Martinique (Syndicat national des enseignants du second degré général et technique) parle de "mesurettes" qui seront annoncées ce soir par le rectorat.