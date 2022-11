En Martinique, plus de 20.000 personnes dépendent de la Banque Alimentaire pour se nourrir

L’opération de collecte de la Banque alimentaire de Martinique du 26 au 27 novembre 2022 a permis de collecter plus de 42.000 tonnes de denrées. L’objectif de l’association a été largement dépassé. La population est généreuse. De plus en plus de Martiniquais, y compris 7.000 personnes âgées, survivent grâce à l'aide alimentaire.

Caroline Popovic •

À la Banque Alimentaire, on constate de façon très concrète, l’appauvrissement de la population de la Martinique. Aujourd’hui ce sont les retraités qui basculent dans la précarité. Ils sont 7.000 sur 70.000 personnes âgées de la Martinique, soit 10%, qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts. La retraite de ces personnes qui gagnaient de "petits salaires" est insuffisante pour couvrir les dépenses mensuelles. Avant la pandémie qui a commencé en 2019, c’était surtout les familles monoparentales et les jeunes chômeurs qui bénéficiaient de dons alimentaires. Les dernières statistiques de la Banque Alimentaire pour 2021, montrent qu’à la Martinique, les personnes vulnérables sont estimées à 21 300, un chiffre qui a augmenté de 17% par rapport à l’année précédente. Une population généreuse Les plus de 42 000 tonnes de denrées alimentaires et de produits de premières nécessités collectées par la Banque Alimentaire le week-end du 26 et 27 novembre 2022, seront livrées à plus de 24 associations. Ces denrées seront ensuite distribuées dans 60 centres autour de la Martinique dont 60% se trouvent dans le centre. Le Nord Caraïbe reçoit 11% des dons, le Nord Atlantique 15% et le Sud 14%. La grande distribution fournit près de la moitié des produits distribués par la Banque Alimentaire et le grand public 25%. L’association reçoit également des aides de l’État. Cette année, le public a été sollicité surtout pour donner des conserves de poisson, de la viande ainsi que de l’huile alimentaire et des produits d’hygiène. En 2022, les prix de ces denrées ont flambé. Je tiens à remercier les partenaires, les associations et les bénévoles de la Banque Alimentaire ainsi que notre personnel qui s’est beaucoup mobilisé. Alex Biron, président de la Banque Alimentaire de Martinique

