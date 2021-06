En Martinique, SOS KRIZ est à l'écoute de la détresse et de la souffrance humaine 24h/24

Avoir le souci de l'autre, être volontaire, disponible, en bonne santé physique et mentale, avoir envie de s'engager et d'aider celui qui est en souffrance et bien sûr avoir suivi une formation de 16 h et des immersions à SOS Kriz.

Fabienne Sainte-Rose, secrétaire de l'association SOS Kriz et formatrice des préventeurs.