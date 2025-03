Endométriose : un test salivaire expérimental gratuit pour un diagnostic précoce chez les femmes concernées

Un test salivaire de l'endométriose est désormais pris en charge par la sécurité sociale pour une durée de 3 ans. L’"Endotest" permet un diagnostic plus rapide, une bonne nouvelle en cette journée mondiale de lutte contre cette maladie gynécologique chronique, pour les femmes qui en souffrent. Ce test est disponible dans une centaine d’hôpitaux de France, dont ceux de La Réunion, de Guyane, de Guadeloupe et de Martinique.

Le 28 mars est la journée mondiale de lutte contre l'endométriose, une maladie gynécologique chronique qui toucherait près d’une femme sur dix en France.

À cette occasion, le Gouvernement vient de lancer l’expérimentation du test salivaire (Endotest), désormais pris en charge, "de manière dérogatoire", par l’Assurance maladie.

Pour bénéficier de ce test, les patientes, âgées de plus de 18 ans, doivent se rendre dans l'un des 80 hôpitaux participants à l'étude. Le test est non invasif et fournit des résultats en une dizaine de jours, permettant un diagnostic rapide avant même que l'endométriose ne soit visible par imagerie. Ce nouveau dispositif vise à réduire l'errance diagnostique, qui peut actuellement durer entre 7et 10 ans. service-public.fr

4 hôpitaux d’Outre-Mer sur la liste

Parmi les 80 hôpitaux où est proposée cette prise en charge, 4 établissements sont concernés en Outre-Mer. Il s’agit du CHU site Félix Guyon à Saint Denis de La Réunion, du CH de Cayenne en Guyane, du Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et de la MFME (Maison de la Femme, de la Mère et de l’Enfant) à Fort-de-France en Martinique.

"Une réelle avancée" pour l’association Endo Form 972

On sait qu'aujourd'hui le fait d'opérer cause d'autres dégâts, donc si on peut détecter la maladie autrement, c'est une réelle avancée. C’est un dépistage précoce, une meilleure prise en charge, parce que malheureusement, les examens comme l'IRM ou l'échographie montrent leurs limites. Donc c'est une façon d'investiguer un peu plus loin, pour avoir, souhaitons-le, de meilleurs résultats. Nataly Dabon, patiente-experte et présidente de l’association "Endo Form 972" (interrogée par Pierre-Yves Honoré)

En France, il faut "en moyenne 7 ans pour poser un diagnostic d’endométriose" d’après les professionnels de santé.

Cette errance entraîne d'importantes conséquences sur la qualité de vie, la santé reproductive et la vie professionnelle des femmes concernées. Avec l'Endotest, l’objectif est de réduire ce délai, d’éviter les examens invasifs, et de permettre une prise en charge plus rapide et adaptée. info.gouv.fr

L’endométriose toucherait 1,5 à 2,5 millions de femmes en âge de procréer en France. Elle est "une des principales causes d’infertilité" et peut provoquer "des douleurs invalidantes", ce qui n'est pas sans conséquence sur la qualité de vie.