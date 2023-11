Epidémie de dengue en Martinique : "la tendance à la baisse se confirme"

Du 13 au 19 novembre 2023, le nombre hebdomadaire de visites à domicile réalisées par SOS-médecins pour syndrome de dengue était "relativement stable avec 155 visites, contre 180 la semaine d’avant, du 6 au 12".

Au vu de ces derniers chiffres publiés jeudi 23 novembre 2023 dans la soirée, Santé publique France et l’Agence Régionale de Santé en Martinique considèrent que "la tendance à la baisse se confirme".

Sur la même période, 87 personnes ont été prises en charge aux urgences du 13 au 19 du mois, un service qui a enregistré 90 passages durant les 7 jours précédents.

"Ces 87 passages ont donné lieu à 14 hospitalisations, parmi lesquelles 12 cas pédiatriques rapportés par les services de la MFME (Maison de la Femme, de la Mère et de l’Enfant)".

Depuis le début de l’épidémie [entre le 24 et le 30 juillet], on estime que 10 795 patients ont consulté en médecine de ville pour un syndrome de dengue. Sur la même période, on dénombre un total de 2 552 consultations à domicile, effectuées par l’association SOS-Médecins pour dengue.