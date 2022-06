Épidémie de grippe en Martinique : les spécialistes recommandent le vaccin et une bonne alimentation

Une augmentation de l’activité grippale en médecine de ville a été observée dans l’île entre le 23 et le 29 mai dernier. Selon Santé publique France, 355 consultations pour syndrome grippal auraient été enregistrées contre 115 la semaine précédente. "Le vaccin contre la grippe constitue le moyen de protection le plus efficace" rappellent les autorités sanitaires.

Guy Etienne •

La grippe est une infection virale respiratoire contagieuse à l’origine d’épidémies saisonnières, qui se manifeste généralement entre novembre et avril. En Martinique, une épidémie est en cours actuellement.

Entre le 23 et le 29 mai dernier, "le nombre de consultations pour syndrome grippal réalisées par les médecins généralistes de l’île était en augmentation par rapport à la semaine précédente (+ 206 %) : 355 consultations estimées versus 115 la semaine d’avant".

Comment reconnaitre la grippe ?

Ce n'est pas toujours évident de reconnaître et de différencier une grippe saisonnière d'un simple gros rhume. Nez qui coule, toux sèche, éternuements réguliers, douleurs dans la poitrine, maux de gorge, migraine persistante et grande fatigue : est-ce juste un rhume ? Sachez que la grippe est très souvent accompagnée de fièvre, assez élevée, puisqu'elle tourne en moyenne autour de 38,5°C. Cela peut être l'indice qui vous aidera à savoir si vous avez attrapé la grippe. passeportsante.net

"On a mal partout"

Autre symptôme qui ne trompe pas : les courbatures ! C'est douloureux : on a mal partout, ce sont des douleurs qui partent de la nuque et irradient parfois jusqu'aux mollets, comme si vous aviez couru un marathon. Et pourtant, il n'en est rien, c'est bien la grippe ! passeportsante.net

Respect des gestes barrières : "meilleur moyen de se protéger de la grippe"

Afin de lutter efficacement contre la transmission de tous les virus, y compris celui de la grippe, ou encore celui de la COVID-19, Santé publique France rappelle qu’"il est nécessaire de continuer à appliquer les gestes barrières".

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique ;

Tousser ou éternuer dans son coude ;

Utiliser un mouchoir à usage unique ;

Porter un masque jetable quand on présente un syndrome grippal, en particulier au contact des personnes fragiles.

Une personne âgée ayant contracté la grippe, consultée à domicile (image d'illustration). • ©Martinique1ere

"Le vaccin grippal, un moyen efficace et sûr"

La grippe est une maladie contagieuse qui, en général, guérit spontanément. Cependant, elle peut entraîner des complications et être dangereuse pour certaines personnes. Le vaccin grippal demeure un moyen efficace et sûr pour prévenir la grippe et protéger les populations les plus vulnérables. L’ARS de Martinique

Gratuit pour les personnes âgées

Le vaccin contre la grippe présente aussi "une protection collective indirecte. En empêchant le virus de circuler, la personne vaccinée protège les autres de son entourage les plus fragiles", souligne l’Agence Régionale de Santé, en particulier les seniors âgés de 65 ans et plus. Ces dernières reçoivent en principe un bon de leur caisse primaire d’assurance maladie, afin de retirer gratuitement leur vaccin en pharmacie.

Il faut compter environ 15 jours entre le moment de la vaccination et le moment où l’on est protégé contre la grippe. C’est le temps nécessaire pour que le système immunitaire réagisse au vaccin. C’est pourquoi il est recommandé de se faire vacciner avant la circulation active des virus grippaux, dès que le vaccin est disponible. L’ARS

Vitamine C et aromathérapie recommandées

Les spécialistes invitent aussi à renforcer son système immunitaire par l’alimentation. "La vitamine C a un effet défatigant, si elle est consommée régulièrement, pour lutter contre la baisse d’énergie, les infections, le rhume ou encore la grippe". On trouve la vitamine C essentiellement dans les fruits et les légumes, en particulier dans les agrumes (orange, pamplemousse), les fruits rouges (cassis) et les légumes du soleil (tomate, poivron).

On peut aussi faire appel à l'aromathérapie, aujourd'hui reconnue pour ses effets bénéfiques sur la santé. "Les huiles essentielles peuvent aider à prévenir et à lutter contre certaines infections".

Il est conseillé également d’ouvrir les fenêtres au moins 15 minutes 2 fois par jour. Enfin, pensez à sortir pour prendre l'air frais en faisant par exemple une balade, en guise d'activité physique. (Source : passeportsante.net)