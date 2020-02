L'épidémie de dengue provoque une première victime en Martinique

Les autorités sanitaires confirment ce mardi (11 février 2020), le décès d'une personne victime de la dengue en Martinique.

Les symptômes

L’information est confirmée ce mardi (11 février 2020), alors qu' elle circule depuis hier matin. Une jeune personne touchée par la dengue est décédée. "Une information validée par les cliniciens et les infectiologues", indique Jacques Rosine, responsable cellule Antilles pour Santé Publique France.Depuis six mois, les autorités de la santé en Martinique et en particulier, l'Agence Régionale de Santé (ARS), informent sur la circulation du virus. "Cette forme sévère de la maladie s’est achevée par un décès", précise Jacques Rosine.La dengue se caractérise par une fièvre d’apparition brutale accompagnée d’un ou plusieurs autres symptômes : maux de tête, douleurs articulaires et/ou musculaires, sensation de grande fatigue, éruptions cutanées. "Il s'agit d'une maladie d’évolution le plus souvent bénigne dont les symptômes dans l’immense majorité des cas, régressent en 2 à 5 jours", selon l'ARS.Les responsables de la santé en Martinique, estiment à 2100 cas le nombre de personnes qui ont contracté la maladie et qui ont consulté un médecin depuis le mois de juillet 2019. "Mais nous n’avons pas de situation explosive", rassure Jacques Rosine.

Le dernier point épidémiologique sur la dengue au 11 février 2020