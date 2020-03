Épidémie de grippe en phase ascendante : cinq décès enregistrés en Martinique

Depuis le début de l'épidemie de grippe en Martinique, huit patients ont été hospitalisés en réanimation et confirmés au virus A (H1N1)pdm09. Cinq d’entre eux sont décédés, selon le point épidémiologique de l'ARS en date du mercredi 11 mars 2020.

Nombre de virus grippaux isolés et taux de positivité Martinique, ctobre 2019 à mars 2020 • ©Laboratoire virologique du CHUM ...

L’augmentation des indicateurs de surveillance de la grippe en Martinique se poursuit. Selon le point épidémiologique de l'ARS en date du mercredi 11 mars 2020, huit cas graves ont été enregistrés dont 5 décès - Virus A majoritaireDepuis le début de l'épidémie en novembre 2019, les médecins ont recencé jusqu'à ce jour, près 5 800 consultations. L'association SOS médecin a éffectué près de 480 visites à domicile. On note également 19 passages aux urgences pédiatriques.En médecine de ville, sur 18 prélèvements testés depuis début janvier, 16 sont positifs au virus de la grippe : 8 au virus A(H1N1) pdm09, 2 au virus A(H3N2) et 6 au virus B Victoria.L’augmentation du nombre de consultations pour syndrome grippal réalisées par les médecins généralistes de l’île se poursuit.Ces deux dernières semaines, 2100 consultations sont répertoriées. 900 pour la dernière semaine de février et 1200 consultations pour syndrome grippal debut mars. Au total, depuis le début de l’épidémie, les spécialistes s'arrêtent au chiffre de 5800 consultations.À l’hôpital, depuis la première semaine de janvier 2020, 112 virus grippaux ont été détectés parmi les 372 prélèvements testés (soit 30%) : 70% (78/112) correspondaient à des virus de type A (prédominance de A(H1N1)pdm09) et 30% (34/112) à des virus de type B (prédominance du lignage Victoria). Le taux de positivité (nombre de cas positifs / nombre de prélèvements) la semaine dernière atteignait 55 % (2020-10).