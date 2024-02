Évolution institutionnelle en Martinique : "des usines à gaz… il y en a déjà assez dans ce pays" [André Lesueur]

Ce mercredi 21 février 2024, Serge Letchimy, le président du Conseil Exécutif de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique), recevait Frédéric Montlouis-Félicité et Pierre Egéa. Ces derniers ont pour mission d’étudier les demandes d’évolutions institutionnelles souhaitées après délibération, par les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane singulièrement.

Les deux émissaires doivent établir un état des lieux des difficultés "voire des blocages qui peuvent entraver l’action publique de l’Etat en Outre-mer" afin de formuler des propositions au Président de la République pour y remédier.

Mais tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde s'agissant de cette éventuelle évolution institutionnelle. C'est le cas du maire de la ville de Rivière-Salée, André Lesueur, membre des FMP (Forces Martiniquaises de Progrès) classé à droite.

Mais tout le monde n’est pas sur la même longueur d’onde s’agissant de cette éventuelle évolution institutionnelle. C’est le cas du maire de la ville de Rivière-Salée, André Lesueur, membre des FMP (Forces Martiniquaises de Progrès) classé à droite.

S’il n’est pas contre la domiciliation en Martinique de plus de pouvoirs, le président de l’Espace Sud considère néanmoins, qu’il y a des habilitations à épuiser d’abord.

On veut de l'autonomie, eh bien il faut demander au peuple êtes-vous pour l'autonomie, oui ou non ? Donc référendum. 73-1, j'ai envie de dire c'est que c’est une manière détournée de donner au peuple ce qu'il ne souhaite pas réellement. Ce sera une autonomie qui ne dira pas son nom, c'est cela la réalité, un pouvoir normatif élargit. Quel élu martiniquais de l'est, de l'ouest, du Sud, ou du centre, de droite ou de gauche, est contre la domiciliation de la responsabilité à la Martinique ? Je n'en connais pas, sauf qu’il ne s'agit pas d'ouvrir ses bras et de prendre tout. Ce n’est pas vrai.

Allons faire fonctionner ce que nous avons déjà. Je pense aux habilitations pour faire marcher le transport, allons faire fonctionner la formation professionnelle, allons investir dans l'énergie… Et puis on peut prendre d'autres responsabilités. Mais on commence par faire fonctionner ce qu'on a, puis on va plus loin. On n'a pas besoin de tout prendre d'un seul coup, que nous ne saurons pas faire, c’est-à-dire créer des usines à gaz ; il y en a déjà assez dans ce pays.